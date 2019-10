Puglia

Piogge e temporali al mattino sui settori settentrionali, nuvolosità anche compatta sui restanti settori, ma con tempo asciutto. Tempo in peggioramento al pomeriggio porterà con temporali diffusi su tutta la regione, localmente più intensi sulle aree centro settentrionali. Ancora piogge nel corso della serata, generale miglioramento nella notte salvo residue precipitazioni sul Salento.

Condizioni generalmente stabili al Nord soprattutto a partire dal pomeriggio, con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sulle Alpi. Al mattino invece possibili locali acquazzoni specie sull’Emilia Romagna e sulle coste adriatiche ma in rapido esaurimento.

Instabilità sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali soprattutto sul versante adriatico e localmente su Lazio e Umbria. Fenomeni in esaurimento dalla serata con tempo stabile su tutte le zone. Giornata all’insegna del maltempo al Sud Italia con fenomeni anche di forte intensi soprattutto sui settori Peninsulari sia nelle ore diurne che poi in serata. Qualche pioggia anche in Sicilia, più asciutto sulla Sardegna.