LECCE – “La Polizia Locale di Lecce ha disposto la chiusura del supermercato LIDL di viale della Libertà in esecuzione di una ordinanza sindacale ed a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del maggio scorso.”Lo comunica in una nota Gianmaria Greco

Consigliere Comunale Prima Lecce/Andare Oltre. “Nonostante la complicata vicenda sia ancora in fase di approfondimento, e più volte affrontata in questi giorni nelle commissioni Annona ed Urbanistica, in questo momento il pensiero va ai 16 dipendenti della struttura che hanno perso il lavoro.

Vittime principali ed involontarie di una vicenda ancora tutta da definire. Attendiamo gli sviluppi dell’udienza di merito prevista per giovedì 17 Ottobre, ma, comunque, auspichiamo una risoluzione positiva nei confronti dei dipendenti della struttura penalizzati da questa vicenda, con la speranza che la politica non abbandoni per l’ennesima volta i lavoratori, e le loro famiglie, ma sappia trovare una giusta soluzione, nel rispetto della legge e dei vincoli normativi.”