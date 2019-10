LECCE – Sui ritardi dei rimborsi affitti, a 24 ore dall’affondo di Andrea Guido, giunge la replica assessore Silvia Miglietta: “In relazione alla nota diffusa ieri dal consigliere Andrea Guido e riportata oggi sulla stampa locale è necessario informare che i bandi inerenti il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della Legge n. 431/98, vengono gestiti dai singoli Comuni, a seguito delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia, Ente che, in assenza di fondi nazionali, si impegna da circa oltre tre anni a reperire le risorse necessarie al mantenimento di questa importante risorsa per i cittadini più bisognosi.

Proprio del 10 settembre u.s. è la notizia che anche quest’anno, la Regione Puglia è riuscita a confermare, tramite iscrizione in bilancio, il fondo da 15 milioni di euro che saranno poi ripartiti tra tutti i Comuni alle prese con l’emergenza abitativa.

Pertanto non è da addebitarsi al Comune di Lecce e all’attuale Amministrazione, lo slittamento nell’emanazione viene del nuovo bando, poiché “tutti i Comuni di Puglia” sono in attesa della delibera regionale di riferimento, nella quale verranno stabiliti criteri, modalità e tempistiche per il riconoscimento del beneficio in parola.

Proprio per le suddette difficoltà nel reperire i fondi da destinare e la necessità di adeguarsi alle normative in continuo aggiornamento, nel corso degli anni i bandi per il rimborso affitti, sono sempre sati pubblicati in periodi diversi. Nè tantomento risulta una novità, il fatto che gli stessi “viaggino con due anni di ritardo”, ovvero consentano il rimborso di una quota parte, riferita al canone di locazione pagato due anni prima.

Resta inteso che questa Amministrazione, come le precedenti, farà il necessario unitamente a tutti gli organi coinvolti, affinché si riesca a sbloccare la situazione quanto prima e per far si, che negli anni futuri, si possa ripristinare il riconoscimento del rimborso affitti per l’annualità precedente e non con due anni di ritardo.

Questa mattina gli uffici dell’assessorato hanno nuovamente sentito la Regione Puglia per avere notizie sui tempi di pubblicazione del bando – dichiara l’assessore al Welfare e Politiche abitative Silvia Miglietta – da Bari hanno comunicato che entro i primi di novembre il Bando per il rimborso affitti sarà finalmente pubblicato. Come amministrazione comunale siamo al fianco dei cittadini e assicuriamo, grazie al lavoro solerte dei nostri uffici, massimo impegno e velocità nell’espletamento delle procedure che ci competono. Dispiace per i toni utilizzati dal consigliere Guido, che dovrebbe conoscere la vicenda più di quanto lascia intendere il suo comunicato, ma siamo ormai abituati a rispondere a polemiche sollevate spesso frettolosamente e senza il dovuto approfondimento. Assicurare ai cittadini in difficoltà un diritto, quale quello al rimborso degli affitti, non è una questione politica, né il suo soddisfacimento può essere legato alle corrispondenze politiche tra chi governa a Lecce e Bari”.