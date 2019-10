MIGGIANO (Lecce) – Ha aperto i battenti ieri sera l’edizione 2019 di “Expo 2000, la storica fiera regionale in programma fino al 20 ottobre. Per l’edizione del 2019 è stato completamente rinnovato e migliorato l’allestimento degli spazi espositivi. A tagliare il nastro il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza di numerose autorità civili, militari e politiche. “Sono tante le fiere importanti in Puglia, però in questo momento la fiera di Miggiano (Le) rappresenta una speranza, il segno di una Puglia dinamica che continua ad essere in controtendenza dal punto di vista economico, perché capace di creare occupazione e di spingere il Pil”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo ieri sera nel quartiere fieristico di Miggiano a “Expo 2000”, insieme al sindaco Michele Sperti.

”Le fiere – ha continuato il Presidente Emiliano – sono un modo per rispondere in maniera strutturata, intelligente e competente alle esigenze delle imprese. Logicamente, un ruolo fondamentale è rappresentato dai Sindaci. La Regione è una testa che non avrebbe gambe senza di loro. I 258 Sindaci della Puglia sono il modo attraverso il quale noi ascoltiamo, vediamo, riflettiamo e agiamo. A tutti loro va il mio ringraziamento per il lavoro che fanno. Noi saremo sempre, con tutti i limiti e le contraddizioni, al fianco di queste comunità”.

La Fiera, allestita in un’area complessiva di 42mila mq, con 150 espositori, è stata ulteriormente settorializzata, concentrando la specificità dei prodotti e dislocando meglio gli spazi, così da realizzare un itinerario più armonioso e fruibile.

Novità dell’edizione 2019, il neonato “Quartiere del Gusto”, circa 40 gazebo dedicati alle eccellenze agroalimentari locali e non solo, disposti su un’area di 1500 mq. Per accogliere al meglio le famiglie con bambini, inoltre, nel quartiere fieristico sarà installata una ruota panoramica alta 27 metri adiacente ad un’area giochi dedicata più piccoli, con gonfiabili e giostrine di ogni tipo.

Tra le novità di questa edizione, l’educational tour, finanziato dalla Regione Puglia, con giornalisti, blogger e fotografi stranieri che, dopo aver visitato la Fiera e conosciuto alcuni dei luoghi più significativi del Sud Salento, porteranno l’evento fieristico e non solo oltre i confini nazionali.

L’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone ha dichiarato: “Expo Miggiano 2019 quest’anno punterà anche sull’arte, sulla musica e sul turismo. Un format vincente perché chi partecipa alle fiere vuole innanzitutto sentirsi parte della comunità e, in questo senso, gli artisti locali sono fondamentali, perché l’arte consente di tracciare una connessione emotiva con luoghi e tradizioni. Miggiano, insieme a tantissimi altri Comuni del Capo di Leuca, sta lavorando con impegno alla “Destinazione turistica del Sud Salento” e in questa scommessa la Regione è al fianco degli enti locali, ma è importante strutturare un’offerta il più variegata possibile, capace di rispondere a tutte le esigenze. Dall’entroterra al mare, ai paesaggi, al talento: è l’insieme di tutte queste cose che ci rende unici”.