LECCE – Il Salone nazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” torna a Lecce presso Lecce Fiere in Piazza Palio in due week-end: 5-6 e 12-13 ottobre! La rassegna, molto attesa dalle coppie di futuri sposi e dagli addetti ai lavori, insieme alle sorelle gemelle di Bari e Grottaglie, rappresenta ormai da anni la più grande fiera settoriale d’Europa rivolta al grande pubblico, l’unica in Puglia per numeri raggiunti e bellezza degli eventi in programma.

Oltre alla stupenda esposizione, che conta circa 150 espositori appartenenti al settore nuziale, tanti gli eventi per questa nuova edizione leccese:

– inaugurazione sabato 5 ottobre ore 17:00 a cura del modello e influencer ANDREA DAL CORSO, bellissimo protagonista della scorsa stagione di “Uomini & Donne”;

– le sfilate di alta moda sposo, sposa e cerimonia. Tanti famosi brand in passerella come Diamond Couture con i suoi testimonial SAMANTHA DE GRENET e BEPPE CONVERTINI (che dopo la sfilata saranno a disposizione dei visitatori nello stand Diamond Couture), Emozioni Sposa, Atelier Lucia, Laboutique e altri, per uno spettacolo bridal di altissimo livello;

– il concorso nazionale “Tu Sposa & Modella” di sabato 12 ottobre, organizzato in collaborazione con la rivista “Si Sposa” e dedicato alle future spose che si sono iscritte ai casting tramite il sito lecce.promessisposi.info e che avranno la possibilità di vincere fantastici premi legati al giorno delle loro nozze, cioè una CUCINA, un ABITO DA SPOSA, le FEDI DI NOZZE;

– seminari tematici rivolti agli esperti di settore, come quello del 12 ottobre a cura della famosissima event creator CIRA LOMBARDO sulla totale gestione dell’evento matrimoniale, a cui ci si può iscrivere dal sito lecce.promessisposi.info

– l’angolo photo booth by Promessi Sposi e Sì Sposa, dove tutte le coppie potranno fare delle divertenti foto a tema nozze che saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook Promessi Sposi e Sì Sposa.

Oltre agli eventi, la rassegna accoglierà come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze: abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, wedding planner, liste nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Importante la presenza dei produttori di abiti da sposa, provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza.

Promessi Sposi è un evento ormai radicato nel Salento e in tutta la Puglia, molto atteso dal pubblico e dalle coppie di futuri sposi. In questi ultimi anni abbiamo assistito, soprattutto in Puglia e nel Salento, a una rinnovata attenzione verso il matrimonio, non solo religioso, ma anche civile e di seconde nozze. La Puglia è diventata meta per eccellenza di wedding tourism, sia per le coppie italiane che per quelle straniere, per la bellezza dei suoi paesaggi e delle sue location, per la bontà del suo cibo e del suo vino, per il valore delle sue operose maestranze. Il rito nuziale, considerato nel suo valore assoluto, rinasce a nuova vita, si rinnova in continuazione e si attualizza. E la Fiera Promessi Sposi si presenta come baluardo di questo cambiamento! Qui si può costruire il giorno delle proprie nozze in un colpo solo! La sua forza è proprio questa!

Promessi Sposi sta tornando, perché l’amore torna sempre!

ORARI DI APERTURA FIERA PROMESSI SPOSI LECCE: Sabato 5 e 12 ottobre ore 16.00 – 21.30 – Domenica 6 e 13 ottobre ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 21.30