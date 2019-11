si è celebrata ieri la giornata nazionale dell’albero mi piace ricordare che dal 2014 al 2017 nella nostra Città sono stati eradicati 63 vecchi pini domestici e 10 oleandri spelacchiati sostituiti con 131 alberi (quasi il doppio) tra Platani , Jacaranda ed Eugenia Mirtifolia. Come tutti ricorderanno nel viale Nino di Palma i vecchi e malati pini avevano distrutto l’asfalto e i marciapiedi erano ormai del tutto impraticabili. Furono sostituiti, tra mille polemiche, pseudo ambientalisti che si legarono agli alberi e scrissero su un lenzuolo Sindaco Zacheo Assassino, con 60 nuove alberature di Platani, Photinia e Lagerstroemia, in accordo con l’allora assessore all’ambiente e al verde pubblico( oggi Presidente dell’Ente Fiera) e soprattutto in seguito ad una dettagliata relazione scientifica di botanici, agronomi e accademici dei Georgofili che indicavano quelle specie arboree come le più adatte ad assorbire la enorme quantità di CO2 che purtroppo viene emessa lungo il viale Di Palma per il passaggio quotidiano di circa 15 mila auto. Lo stesso criterio fu utilizzato per la sostituzione in via Calasanzio dove erano rimasti una decina di Oleandri malati sostituiti con 32 Alberi di Eugenia Mirtifolia e per piazzetta Bottari Maddalo. Qualche mese fa sono stati eradicati un’altra ventina di pini per il rifacimento del manto stradale in via Taranto e altri pini domestici lungo via Di Palma per consentire il passaggio della pista ciclabile. Noi siamo stati e siamo ancora favorevoli al ricambio di alberi vecchi e malati con la piantumazione di nuovi alberi( anche perché quei progetti che si stanno realizzando ora li abbiamo voluti noi), purchè siano alberi veri, cioè almeno di 4/5 metri di altezza in modo che svolgano la loro funzione vitale da subito. Gli pseudo ambientalisti invece che sono ora sodali dell’attuale amministrazione (al 90% derivante da quella passata) non solo non hanno proferito parola per queste eradicazioni, non solo non hanno celebrato funerali degli alberi, non solo non si sono incatenati, ma hanno plaudito al cambio di “tendenza”, a loro dire, della pubblica amministrazione perché piantuma 100 pioppi di 5 cm. al posto di alberi di 4/5 metri che da 5 anni svolgono l’importantissima funzione di produrre ossigeno e assorbire la CO2. Secondo noi invece si tratta di una regressione. Nessuno degli “ambientalisti” che hanno sostenuto e sostengono l’attuale amministrazione è andato a chiedere se i 100 piccolissimi pioppi (5/10cm.) piantumati oggi siano stati scelti in base alla relazione di un Agronomo o di un Botanico, e soprattutto se le vie scelte con delibera, via T. Campanella e viale Pantani, siano compatibili con la piantumazione, perché non vorremmo che le strade siano state scelte a vanvera e senza alcun criterio. Agire con il supporto della scienza e dei tecnici bravi è sempre stato il nostro modo di lavorare, gli “pseudoambientalisti stregoni” li lasciamo a chi ci amministra.

Angelo Sirsi