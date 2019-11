Si è conclusa con il rinvio del posticipo, causa mal tempo, tra FC Technology Dentale e Bar Terzo Tempo Lequile la decima giornata del campionato di calcio a 11 UISP. Finisce con un pareggio ricco di gol, invece, la sfida di cartello tra Amatori Sternatia e Team Maggiore Arreda. Entrambe riescono a rosicchiare un punto alla capolista Bar Terzo Tempo, fermata dal mal tempo nella sfida contro FC Technology Dental. Risultato pirotecnico nella sfida tra Pro Patria Lecce e The King of Graphic, dove questi ultimi si impongono per ben 8-2. Di seguito tutti i risultati della decima giornata e le classifiche.

DECIMA GIORNATA:

Nuova Frigole – Mavimed Galatina 0 – 2

Rondinelle Calimera Riposo

New Amatori Soleto – Queens Pub Monteroni 2 – 4

Amatori Sogliano – Spartak Lecce 2 – 2

Farmacia Vergine Galatina – Pizzeria La Scala 1 – 1

Gioventu’ Merine – Interedil San Donato 2 -1

Pro Patria Lecce – The King Of Graphic 2 – 8

Amatori Sternatia – Team Maggiore Arreda 3 -3

Fc Technology Dental Lecce – Bar Terzo Tempo Lequile Rinviata Causa Mal Tempo

CLASSIFICA: 22pt Bar Terzo Tempo Lequile*, 21pt Team Maggiore Arreda, 17pt The King Of Graphic, 17pt Amatori Sternatia**, 16pt Mavimed Galatina*, 15pt Nuova Frigole*, 14pt Gioventù Merine, 13pt Amatori Sogliano**, 12pt Spartak Lecce*,12 Interedil San Donato**, 11pt Queens Pub Monteroni, 10pt Fc Technology Dental Lecce**, 10pt Rondinelle Calimera**, 6pt Farmacia Vergine**, 5pt Pro Patria Lecce*, 4pt Pizzeria La Scala, 2pt New Amatori Salento*.

*una gara in meno – **due gare in meno

CLASSIFICA MARCATORI: 10 D’Amblè (The King of Grafic), 9 Ferrari (Gioventù Merine), 9 Spedicato (Team Maggiore Arreda), 8 Grande (Interedil San Donato), 8 Traficante (Team Maggiore Arreda).