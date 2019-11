BARI – Divella jr è il terzo candidato della società civile (dopo il no di Porro) proposto dalla Lega per la Presidenza della Regione Puglia. Il centrodestra sta valutando le proposte a Roma: Francesco Divella, Nuccio Altieri e Francesco Giorgino sono i nomi ancora in campo. Francesco Divella junior è il primogenito e unico figlio maschio di don Enzo, già tentato dalla politica in passato. Il giovane imprenditore, tra i re della pasta italiana, ha avuto ruoli di spicco nell’associazione degli industriali. La Lega in questo modo prova a sminare la candidatura di Raffaele Fitto, che i dirigenti leghisti considerano divisiva. “È come prendere l’autostrada contromano in un giorno di esodo. Dobbiamo puntare sulle novità: su volti freschi” – commenta un dirigente leghista a proposito di una possibile candidatura dell’ex ministro di Maglie.

In pole position restano sempre Nuccio Altieri e Francesco Giorgino, giornalista Rai. A Roma si ragiona e in Puglia si attende.