SUPERSANO – “Ho deciso di coordinare il movimento politico ‘Voce popolare’ in Supersano perché ne condivido le idee e soprattutto gli obiettivi che si è prefissato di conseguire, ovvero quello di aggregare i tanti moderati che non si riconoscono più negli attuali partiti politici.

La crisi della politica che ha causato e sta determinando la sfiducia di gran parte dell’opinione pubblica nei confronti delle istituzioni, mi hanno convinto di dover dare il mio contributo, forte della mia trascorsa esperienza politica maturata nella cultura cattolica riformista, nel far ritrovare soprattutto tra le nuove generazioni le motivazioni per un impegno civico”.

E’ quanto ha dichiarato Salvatore Frascaro funzionario della Regione Puglia – Settore Idrico, il quale ha ringraziato il coordinatore provinciale Gigi De Leo, il consigliere regionale Mario Romano, il consigliere provinciale Massimiliano Romano e i tanti amici che hanno riposto in lui la fiducia nel rappresentare il movimento “Voce Popolare” in Supersano.

“Sarà mia cura – ha affermato Frascaro, rapportarmi con i vari soggetti politici presenti nella mia realtà locale e avviare con loro un confronto serio e costruttivo nello sviluppare un’analisi della situazione politico-amministrativa in prospettiva delle prossime scadenze elettorali.

La presenza del consigliere regionale Mario Romano costituisce per noi una garanzia in quanto punto di riferimento istituzionale cui rivolgerci per esporre le esigenze della nostra comunità”.