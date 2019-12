BARI – Il Congresso Assostampa Puglia del 2019, all’interno del Centro Congressi Aeroporto (Sala degli Ulivi),

ha fatto il punto sul panorama dei media locali facendo emergere una situazione catastrofica e in continua evoluzione, ma anche tutta una serie di proposte per una svolta. Tra volti noti, come quello di Sandro Ruotolo, e vertici della FNSI c’erano anche quelli dei precari, dei licenziati e di chi combatte per il proprio posto di lavoro. L’emittenza locale boccheggia in Puglia (nel solo leccese si è passati da 6 emittenti a una sola), la carta stampata traballa (persino il giornale pugliese più venduto come la Gazzetta del Mezzogiorno) e il web è una giungla. I compensi dei giornalisti collaboratori, anche nei giornali di grande tradizione, scendono fino ai 2 euro (50 centesimi in alcuni siti). Una legge efficace sull’equo compenso tarda ad arrivare. Insomma, giornalismo è una professione in caduta libera. La deriva avanza di pari passo con l’involuzione del sentimento di attaccamento al sistema democratico.

In tempi di crisi si sviluppano le pulsioni primordiali dell’umanità che tendono alla sfiducia nelle istituzioni e nel giornalismo e alla voglia di mettersi nelle mani di un uomo della provvidenza, che rischia di rivelarsi un dittatore in versione società digitale. Nel 2020 l’Assostampa è costretta a tornare indietro nel tempo per difendere diritti che sembravano già acquisiti. Il titolo svela l’obiettivo: “Diritto di Cronaca, Diritto al Lavoro”. “Stanno facendo venire meno tutti i valori che hanno garantito la democrazia – ha spiegato Raffaele Lorusso – I governi si riempiono la bocca chiedendo giornalismo di qualità e poi tagliano creando precarietà. Oggi prevale il ‘pensiero semplice’, cioè chi ritiene che i problemi si risolvano digitando internet o twittando poche parole. Come se il chiacchiericcio sul web bastasse a risolvere tutto. Ci hanno raccontato per anni che bastava abbassare gli stipendi per risolvere i problemi ed essere competitivi: poi abbiamo scoperto che cresceva povertà e diseguaglianza. L’informazione è il principale dei corpi intermedi e per questo i fautori della disintermediazione vogliono abbatterci”.

Il segretario della Federazione Nazionale della Stampa punta il dito su una politica indifferente alla “questione democratica”, che non vuole risolvere il problema dei giornalisti sottopagati (dagli 8 ai 2 euro al pezzo). Raffaele Lorusso chiede di difendere il giornalismo di qualità partendo dalle redazioni: “Ci impegnano a non firmare accordi di prepensionamento se il pensionato non viene sostituito da un giornalista. Abbiamo dovuto accettare che su due giornalisti che escono ne entri uno a tempo indeterminato”. Gli Stati Generali dell’informazione proposti dal governo si sono rivelati una farsa. Il responsabile Casagit, Daniele Cerrato, spiega la situazione con dei numeri: “Dalla mutua dei giornalisti a una mutua per tutti: la Casagit si apre e facciamo delle tariffe diverse. Gli iscritti sono calati: da 53.402 a 40.902 nel 2008. Da 83,9 milioni ai 79,6 del 2017. Non è colpa delle nuove tecnologie. È in atto una vera e propria campagna di disintermediazione di tutti i corpi intermedi (sindacati, partiti e altro). Alcune piattaforme ci raccontano il paese come ‘cronache di Narnia’. Nelle redazioni escono due giornalisti ed entra un soggetto che non è giornalista: si annacqua il vino”. Non è migliore la situazione dell’Istituto Pensionistico dei Giornalisti (INPGI), sempre più in rosso, vicina al commissariamento, nelle mani del Ministero: “Abbiamo bisogno che gli iscritti si uniscano alla nostra lotta per allargare la platea ed evitare il collasso”.

Negli ultimi 5 anni gli iscritti dell’Inpgi sono calati del 15 per cento. La gestione separata va bene. Il settore dell’editoria va peggio del resto del mondo. C’è stata una migrazione dal lavoro dipendente a quello autonomo. La media dei redditi dei dipendenti è di 60 mila euro all’anno, quella degli autonomi dai 9 mila ai 12 mila annui. Questi rapporti di lavoro autonomo spesso sono dipendenti mascherati da autonomo poveri per essere pagato di meno. Questa è la situazione che ha portato l’istituto di previdenza in rosso. C’è un emendamento che stanzia nuove risorse per i prepensionamenti: significa 4,5 milioni in meno di contributi per l’INPGI. L’unica salvezza è intercettare nuove forme di lavoratori, che svolgono ruoli di comunicatori social o altro. La situazione dell’INPS, intanto, è drammatica: ecco perché non conviene ai giornalisti finire dalla padella alla brace. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Piero Ricci, bacchetta molti piccoli e medi imprenditori, “spesso senza scrupoli, che stanno togliendo ogni prestigio a questa professione”.

La situazione attuale sembra quella post seconda guerra mondiale. È come se i giornalisti si trovassero nel congresso della FNSI ricostituita nel 6 ottobre 1946 (nacque nel 1908 e il fascismo la soppresse): sembrano perse tutte le conquiste ottenute in mezzo secolo. Bisogna ricostruire tutto. La mole di iscritti dell’Ordine dei Giornalisti non coincide con quelli iscritti all’istituto pensionistico. “Ci sono troppi giornalisti che non svolgono la professione e troppi non giornalisti che fanno questo lavoro”. “Inquieta segno dei tempi che nel 2019 dobbiamo ancora difendere il diritto del lavoro è quello di cronaca. L’informazione è un bene comune come l’acqua? Le notizie sono potabili, come le acque?”. Lo Stato dovrebbe garantire il buon giornalismo come esercizio democratico del diritto di informare, informarsi ed essere informati.

Il Presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta, dipende un quadro amaro: “La professione giornalistica è devastata. Non può essere considerato diritto al lavoro essere pagati 5 euro al pezzo per un articolo di cronaca. È una mancia come quella che viene data a chi porta le pizze. Eppure dietro a quell’articolo c’è un giornalista che si prende una responsabilità enorme: si espone alle vendette dei poteri forti (mafia e potenti di turno). Come può essere libero un giornalista ricattato? Vivere in una condizione ricattabile per colpa della crisi e della precarietà ci porta ad essere ricattabili. Il presidente ricorda la situazione dell’inibizione di un’area intera ai giornalisti in occasione dei lavori TAP e fa riflettere su come si stia perdendo sempre di più il rispetto per una professione che deve spiegare la realtà a chi viene tempestato da spot e messaggi di propaganda politica. Querele temerarie, colleghi picchiati e altre angherie segnalano un’emergenza democratica. Il sindacato è pronto alla “scorta mediatica”. Bandi finti per uffici stampa, bandi al ribasso e l’ossimoro del “lavoro gratuito” avanzano. La tutela della proprietà intellettuale resta un altro tema scottante: il lavoro fatto da due colleghi copiato da un’infinità di utenti. C’è la giungla online. I siti parassitari si moltiplicano e succhiano il sangue a chi lavora e trova notizie di prima mano.

I grandi motori di ricerca pagano poco, ma prendono tanto e guadagnano bene per le notizie che acquisiscono da migliaia di siti locali. Gli editori latitano. La politica latita e ha pochi soggetti preparati per offrire soluzioni democratiche. In Puglia ci sono 220 siti di informazione senza contare le grandi testate che contano già su un giornale. Il web è il rifugio dei giornalisti che fuggono da tv e giornali in crisi. Le criticità da affrontare sono tante, incluse quelle che riguardano i pensionati che continuano a lavorare nelle loro vecchie redazioni togliendo opportunità ai giovani. C’è la necessità di un intervento legislativo che metta ordine e garantisca il lavoro. Bisogna garantire una quota di dipendenti necessaria per avere un sito giornalistico e la depenalizzazione della diffamazione, con norme punitive per le querele temerarie.