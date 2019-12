Il Coordinamento Cittadino di Puglia Popolare Lecce riunito ieri all’unanimità ha eletto Coordinatore Cittadino l’Avvocato Francesco Foresio. Succede a Gigi Valente divenuto nel frattempo Consigliere Comunale di Lecce subentrando al Dottor Alfredo Pagliaro nominato Amministratore Unico della Lupiae Servizi. L’ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni comunali con una propria lista ha portato alla crescita e radicamento di Puglia Popolare in città, unica realtà civica popolare estesa in tutto il territorio regionale dal Gargano al capo di Leuca.

“L’impegno in Consiglio Comunale e la necessità di consentire la diversificazione dei ruoli tra cariche amministrative e politiche mi hanno portato a passare la mano del Coordinamento Cittadino all’amico Francesco Foresio.” Ha dichiarato il Consigliere Gigi Valente – “Con lui si arricchisce e si amplia la nostra base dei consensi in città e la sua figura consentirà certamente un ulteriore allargamento degli amici di comune ispirazione”.

“Tengo a ringraziare l’amico Gigi Valente per l’impegno profuso che ha consentito la crescita e il radicamento di Puglia Popolare a Lecce. La sua disponibilità a passare la mano del coordinamento cittadino, non mantenendo un doppio incarico, sono da buon esempio in politica”. Ha dichiarato il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei – “ A nome di Puglia Popolare della provincia di Lecce auguro buon lavoro all’amico Francesco Foresio, a cui sono legato da tempo per i comuni valori ideali Degasperiani e Morotei”.

“Sono lusingato per la fiducia riposta in me dagli amici di Puglia Popolare Lecce, ho seguito con attenzione il loro percorso e mi sono legato a loro per i comuni valori ideali popolari e per la qualità delle persone che rappresentato il Movimento sul territorio” ha dichiarato il neo Coordinatore Cittadino Francesco Foresio – “sono certo che riusciremo ad essere decisivi e presenti per il bene della città nelle varie sfide che ci aspettano a partire dalle prossime elezioni regionali”.