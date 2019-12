Franco Battaglia si chiede se, per caso, l’ambientalismo non sia una forma di patologia psichiatrica che colpisce la coscienza collettiva. E, senza sorpresa, scopre che la patologia esiste: si chiama Group Think. Esempi di manifestazioni della patologia ce ne sono: i seguaci di Greta, meglio conosciuti come Gretini, i seguaci delle Sardine, più comunemente conosciuti come Cretini. Milioni di persone nel primo caso, migliaia nel secondo, sono scesi in piazza per protestare contro ragioni da essi stessi ignorate.

I Gretini manifestano per il clima, cosa alquanto bizzarra, dato che tutti vogliamo un clima migliore, ma non tutti pensiamo che scioperare risolva il problema. Tra l’altro, la maggior parte degli intervistati nelle loro manifestazioni non sapeva nemmeno perché fosse lì. Le Sardine manifestano contro Salvini, perché razzista e fascista. Quindi manifestano contro il fascismo che non c’è più. Nessun progetto. Basta ascoltare il “leader”. L’unica cosa che li accomuna è il timore di non esserci. La mania di protagonismo, in altri termini.

Non si tratta di semplice conformismo, ma di conformismo pensato, escogitato. I dementi sono convinti di essere “eticamente superiori”, per cui sei virtuoso se bevi dalla bottiglietta di vetro o se vai in bici e sei condannato se bevi dalla bottiglietta di plastica o se vai in giro in auto.

È un conformismo imposto, di regime, per cui è negazionista chi non condivide la causa e gli effetti della degenerazione ambientale, così come è corrotto chi non vuole far parte del gruppo. Il bello è che continuano a ripetere che la scienza è con loro, ma se qualche scienziato come Zichichi, ad esempio, li contraddice, viene considerato un oppositore da zittire.

Insomma … è davvero dura dare da mangiare a tanta gente, noi comuni mortali intenti a lavorare ogni giorno.

Flavio Carlino

