BARI – Voce Popolare scende in campo per bacchettare l’ex ministra Barbara Lezzi, colpevole di aver detto una bufala sui fondi dell’agricoltura. “Che l’ex Ministra Barbara Lezzi non abbia smaltito ancora la delusione per non essere stata riconfermata nel II* Governo Conte è un problema che deve risolvere con il suo leader Luigi Di Maio, ma non può pensare di scaricare la sua rabbia sulla Ministra Teresa Bellanova, accusata, a suo dire, di avere l’intenzione di distrarre 40 milioni di euro dagli agricoltori a favore dei Gal o Dajs (distretto agroalimentare jonico-salentino) adducendo motivi infondati e al limite della provocazione – spiega il consigliere regionale Mario Romano –

La consapevolezza di essere in vita dal punto di vista politico non passa attraverso questi espedienti, quanto nello sviluppare un confronto corretto e costruttivo, diversamene denota la pochezza politica, al punto da aver indotto la ministra Bellanova ad invitarla ‘a studiare bene prima di parlare’.

Bene ha fatto la Ministra a rammentare alla Senatrice Lezzi che ‘nel piano del ministro Centinaio, del febbraio 2019,ci sono già i fondi, messi allora dalla Regione Puglia, per le azioni sviluppate attraverso i Gal o sono richiamati gli investimenti nazionali nei contratti di distretto (Dajs distretto agroalimentare jonico-salentino) dove si cofinanziano le proposte fatte da agricoltori e aziende agricole che investono sul territorio.

Così come ha evidenziato in modo chiaro che il piano da 300 milioni di euro riprende il lavoro già svolto e suddivide, sulle azioni del piano Centinaio, le risorse arrivate con il decreto emergenze agricole convertito in legge nel maggio 2019. Mentre per la misura attuata dai Gal è previsto venga gestita dalla Regione Puglia che individua anche gli stessi Gal e decide le procedure d’accesso, entità degli aiuti, soggetti beneficiari, criteri di erogazione del contributo.

Di che cosa parla l’ex Ministra Lezzi, esponente di primo piano sino a ieri del movimento 5 stelle, un movimento sovranista e populista al tempo stesso, che non poco danno sta causando all’immagine del Paese oltre al depauperamento delle condizioni socio-economiche e politiche?

Avrei capito che la polemica della Senatrice Lezzi si fosse incentrata al limite sulla esiguità delle risorse da destinare al comparto agricolo che vive da anni uno stato di sofferenza, per le ragioni a tutti noi note, al punto da mettere a rischio l’economia della intera Regione.

Alla Signora Teresa Bellanova, nella mia qualità di Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo Popolari al Consiglio Regionale, nel riconoscerle tutti i meriti per il proficuo lavoro che sta portando avanti nell’interesse delle nostre aziende agricole, desidero esprimere tutta la mia solidarietà umana e politica per gli ingiustificati e strumentali attacchi che a lei ha rivolto la Senatrice Lezzi. Quest’ultima, anziché polemizzare, avrebbe potuto, sulla base delle sue conoscenze territoriali, quanto meno sostenerla, sapendo che la Ministra Bellanova è nostra conterranea, dalle provate capacità professionali, ricca di una grande esperienza maturata per essere stata a contatto continuo con i problemi della nostra terra e che giammai opererebbe per danneggiarla.

Per quanto mi riguarda, per il ruolo e le funzioni che sono chiamato a svolgere, sarà mia cura seguire tutte le procedure che la Regione metterà in campo per favorire in tempi rapidi l’erogazione dei contributi a favore dei nostri agricoltori e delle aziende agricole”.