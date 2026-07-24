Edilizia sanitaria, Gabellone: “Oltre 525 milioni per il Salento”

«Oltre 525 milioni di euro destinati alla sanità salentina rappresentano un risultato storico: 388,4 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento tra Maglie e Melpignano e più di 137 milioni per l’ospedale Cardinale Panico di Tricase ».

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Maria Gabellone, commentando l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto relativo al programma di investimenti Inail per l’edilizia sanitaria.

«Era trascorso poco più di un anno dal mio ingresso in Parlamento quando, tra le prime iniziative assunte, avevo sollecitato il Ministero della Salute e il sottosegretario Marcello Gemmato affinché venisse finalmente affrontata una vicenda che si trascinava da quasi quindici anni.

Il nuovo ospedale del Sud Salento era rimasto bloccato tra ritardi, inadempienze e una copertura finanziaria ormai insufficiente. Le risorse statali originariamente previste ammontavano a circa 135 milioni di euro, mentre il costo del progetto, comprese le attrezzature e gli arredi, è arrivato a 388,4 milioni. La mancata approvazione del progetto definitivo nei tempi stabiliti aveva inoltre determinato nel 2024 la revoca del precedente finanziamento.

Il via libera ottenuto permette di superare il principale ostacolo che impediva di procedere. Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Marcello Gemmato, che ha compreso fino in fondo la penalizzazione subita dal Salento nella programmazione delle infrastrutture sanitarie e ha seguito questa vicenda con determinazione e concretezza.

Ora attendiamo la definitiva adozione del decreto e vigileremo affinché Regione Puglia e Asl Lecce completino rapidamente tutti gli adempimenti tecnici. Dopo tanti anni non sono più ammissibili rinvii: queste risorse devono tradursi in cantieri, strutture moderne e servizi capaci di garantire ai cittadini salentini cure di alta specialità».