Nell’undicesima giornata del campionato di calcio a 11 UISP, si sono registrati risultati a sorpresa su più campi. La capolista “Bar Terzo Tempo” ha perso a Sternatia contro i padroni di casa a cui ha passato il testimone come capolista del campionato. Proprio i ragazzi di mister Spagna, infatti, si sono imposti per 2-1 contro il Bar Terzo Tempo di mister Rollo. Il San Donato si impone invece per 3-2 contro il Team Maggiore Arreda; mentre la Pro Patria batte per 2-1 i giallorossi della Pizzeria La Scala. Sugli altri campi da registrare anche il pirotecnico 4-3 a domicilio della Farmacia Vergine a casa del Queens Pub Monteroni.

RISULTATI:

Queens Pub Monteroni – Farmacia Vergine 3-4

Spartak Lecce – Gioventù Merine 1-4

Mavimed Galatina – New Amatori 1-2

Pizzeria La Scala – Pro Patria Lecce 1-2

Interedil San Donato – Team Maggiore 3-2

The Kin Of Graphic – Fc Technology Dental 1-0

Amatori Sternatia – Bar Terzo Tempo 2-1

CLASSIFICA: 23 Amatori Sternatia, 22 Bar Terzo Tempo Lequile, 21 Team Maggiore Arreda, 20 The Kinf of Graphic, 19 Mavimed Galatina,17 Gioventù Merine, 15 Nuova Frigole, 15 Interedil San Donato, 13 Rondinelle Calimera, 13 Amatori Sogliano, 12 Spartak Lecce, 12 Farmacia Vergine Galatina, 11 Queen Pub Monteroni, 10 Fc Technology Dental Lecce, 8 Pro Patria Lecce, 5 New Amatori Soleto, 4 Pizzeria La Scala

CLASSIFICA MARCATORI: 11 Spedicato (Team Maggiore), 10 D’Amblè (The King Of Graphic), 9 Ferrari (gioventù Merine).