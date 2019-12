TREPUZZI – Tutto pronto per venerdì 13 dicembre ai Laboratori Musicali di Trepuzzi per la notte jazz “To Jim Hall”, concerto tributo al padre mondiale del jazz moderno scomparso nel 2013. Sul palco di Trepuzzi saliranno quattro leggende della scena jazz internazionale. Il newyorkese Peter Bernstein, tra i più importanti chitarristi jazz al mondo, sarà l’ospite d’eccezione. Con lui una formazione capitanata dal celebre chitarrista pugliese Guido Di Leone. Al suo fianco Dario Deidda al basso e Andy Watson alla batteria, entrambi innovatori e tra i turnisti più richiesti su scala mondiale.

Lo spettacolo “To Jim Hall” è un omaggio ad uno dei più grandi musicisti jazz della storia, ma non solo. Peter Bernstein e Guido Di Leone sono i chitarristi che hanno raccolto l’eredità più preziosa di Hall, facendola propria con personalità e classe.

In occasione dell’evento abbiamo intervistato Guido Di Leone, barese d’origine, che ci ha raccontato della sua lunga carriera da chitarrista jazz, dell’amore nei confronti della musica tutta e del profondo legame con Jim Hall.

La musica jazz è spesso ritenuto un genere di nicchia difficile da comprendere dai “comuni mortali”. Come parleresti del jazz a chi, non conoscendolo, si mantiene un pò alla larga?

“Le sfaccettature del jazz sono tante, alcune più ostiche di altre come per ogni forma d’arte. Ma il jazz è un genere musicale vivo, fatto d’interazione e improvvisazione a momenti. Tutto è sempre in divenire. La bravura comunicativa di un musicista sta anche nel saper coinvolgere ed educare il pubblico, accompagnandolo nell’ascolto. La società frenetica di oggi ha tanto bisogno di ascolto, nella musica come in qualsiasi altro ambito. Abbiamo perso l’allenamento in questo, l’abitudine all’interesse.”

Dal tuo primo lavoro discografico ad oggi, il grande Jim Hall rimane una costante. Come si è alimentata la profonda passione fino a questo lavoro discografico?

“Sono partito suonando il jazz della tradizione. Amavo chitarristi come Kessel, Montgomery, Christian, ancora oggi miei idoli. Ma durante una lezione di chitarra ascoltai Jim Hall per la prima volta e ne fui folgorato. L’approccio di Hall era intimista e diverso. Iniziai così a seguirlo, dedicandogli un brano nel mio primo lavoro discografico del 1991, “All for Hall”. Poi gli incontri con lui e gli scambi di stima reciproca. La cosa che più mi ha sempre attratto era la sua abilità poetica nell’approccio al jazz, oltre che quella da maestro, il suo riuscire a dare la giusta importanza al coinvolgimento di chi ti ascolta.”

Quando si portano sul palco composizioni di grandi maestri, è difficile trovare un’interpretazione personale senza cadere nel “timore reverenziale”?

“Nel mondo jazz è severamente vietato l’imitazione, molto più importante diventa l’interpretazione. Dopo la morte di Hall ho voluto aspettare un pò prima di fare un disco in suo onore, non volevo sembrasse irrispettoso nei suoi confronti. Quindi ho cercato un suono che rappresentasse lui e la sua poetica, ma senza imitarlo a tutti i costi. In questo lavoro, ad esempio, ho cercato di attenermi alla sua arte ma a modo mio. Gli standard jazz non si toccano, le composizioni a volte si.”

Cosa pensi riguardo la musica mainstream di oggi?

“Tutto quello che nasce con l’intento di vendere mi risulta così poco profondo e vuoto. Amo la musica quando è interessante nelle sonorità e nei contenuti, nel jazz come in tutti i generi. Mi infastidisce però l’eccessiva prevedibilità. La musica cosiddetta commerciale nasce con l’intento di arrivare alle masse. Al contrario, qualunque forma artistica ha di fronte l’esigenza d’espressione di un artista. Dall’avvento del rock’n’roll ad oggi, l’unico parametro è sempre e solo quello del riempire piazze. Mentre il mio cuore batte solo con cose di un certo valore.”

C’è qualche nome che aggiungeresti alla lunga lista delle tue collaborazioni artistiche internazionali?

“A parte i miei miti del passato, e il rammarico di non aver suonato insieme a Chet Baker in gioventù, oggi apprezzo e seguo il trombettista Tom Harrell, il contrabbassista Ron Carter e altri ancora. Ma sono già tanto soddisfatto di quello che sta succedendo oggi. Essere in tournée con Bernstein e condividere il palco con lui era tra i miei sogni nel cassetto. È il mio chitarrista preferito e l’interazione tra di noi è tanta.”

In agenda, cosa c’è scritto tra i tuoi prossimi appuntamenti?

“Porto avanti altri progetti in cui esprimo la mia passione verso sonorità diverse come quelle sudamericane. Continuo ad incidere, vado in giro suonando bossa nova, porto avanti il mio progetto tributo a Nat King Cole, e spesso mi dedico alle mie composizioni. Non ci si ferma mai.”

