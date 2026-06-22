Grave incidente al cantiere dello stadio di Lecce: operaio resta ferito alla testa

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Lecce – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi al cantiere del Via del Mare: un operaio di Barletta è stato colpito alla testa da una fune e ha riportato un trauma cranico.

L’episodio si è verificato attorno alle 17.30 nell’ambito del cantiere dei lavori per la copertura dello stadio.

L’uomo sui 70 anni è stato soccorso prima dai colleghi e poi dagli operatori del servizio di 118 e trasportato, in codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Al lavoratore è stata riscontrata una frattura della teca cranica e una lieve emorragia interna, ma l’operaio è fortunatamente rimasto sempre cosciente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.