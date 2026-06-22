Fiamme in un’abitazione a Melissano, danni limitati grazie al pronto intervento dei soccorsi

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MELISSANO (Lecce) – Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme poche ore fa in un’abitazione situata in via Luigi Barbaglia. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate all’interno del locale cucina.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata la prontezza di un giovane volontario della Protezione Civile, di passaggio nella zona. Accortosi del fumo che fuoriusciva dall’edificio, il ragazzo ha lanciato immediatamente l’allarme, consentendo l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area, limitando i danni strutturali al solo vano cucina. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Melissano per i rilievi di rito e per supportare le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.