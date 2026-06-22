Fiamme in un’abitazione a Melissano, danni limitati grazie al pronto intervento dei soccorsi

MELISSANO (Lecce) – Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme poche ore fa in un’abitazione situata in via Luigi Barbaglia. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate all’interno del locale cucina.
A evitare conseguenze ben più gravi è stata la prontezza di un giovane volontario della Protezione Civile, di passaggio nella zona. Accortosi del fumo che fuoriusciva dall’edificio, il ragazzo ha lanciato immediatamente l’allarme, consentendo l’attivazione della macchina dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’intera area, limitando i danni strutturali al solo vano cucina. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Melissano per i rilievi di rito e per supportare le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.
- CronacaLancia mobili dalla finestra, poi affronta le forze dell’ordine con un coltello: bloccato
- PoliticaCutrofiano, sindaco Luigi Melissano. Calimera, vince Mattei. A Racale Salsetti bis. Coluccia a Castro, Conferme a San Pietro e Arnesano. Leo a Uggiano
- CronacaViolento scontro tra auto e due occupanti di una delle vetture finiscono in ospedale in codice rosso
- AttualitàGiovedì 23 aprile "Io e Gaber" Luigi Mariano, chitarra pianoforte e voce al Don Ray Club di Melissano
- Lo spazio dei suoniGiovedì 16 aprile Feelin' good with Nina - omaggio a Nina Simone al Don Ray Club di Melissano
- CronacaBeccato dalla Polizia con la droga nell’auto, un 25enne finisce nei guai