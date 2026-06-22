Guardia giurata presa a pugni. È di nuovo emergenza negli ospedali salentini

GALATINA (Lecce) – Torna a esplodere l’allarme sicurezza negli ospedali del Salento. Nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle ore 18:00, il Pronto Soccorso del nosocomio “Santa Caterina Novella” di Galatina è diventato teatro di una violenta aggressione che ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità del personale sanitario e di vigilanza nei presidi d’emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, un uomo è giunto in ospedale a bordo di un’ambulanza in un forte stato di agitazione psicofisica. Durante i primi accertamenti medici, il paziente ha iniziato a dare in escandescenze.

Dagli insulti e dalle aggressioni verbali si è passati in pochi istanti alla violenza fisica: l’uomo si è scagliato brutalmente contro la guardia giurata in servizio in quel momento, colpendola ripetutamente con violenti pugni al volto e al torace sotto gli occhi attoniti del personale sanitario e degli utenti presenti.

Per riportare la calma e mettere in sicurezza l’intera area si è reso necessario l’intervento tempestivo della Polizia, già presente all’interno della struttura per altri servizi.

Le conseguenze fisiche per l’operatore di vigilanza sono pesanti. I medici gli hanno riscontrato un trauma maxillo-facciale, ferite lacero-contuse alle labbra, un trauma toracico.

La prognosi stabilita è di venti giorni. L’aggressore, data la sua condizione clinica, è stato successivamente ricoverato nel reparto di Psichiatria.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della stazione di Galatina, a seguito della denuncia formale scattata ieri mattina.

I militari dell’Arma sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, supportati dalle testimonianze dei presenti e dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio.