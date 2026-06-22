Tari 2026, Rotundo: “A tutela delle fasce più deboli il bonus rifiuti nazionale va cumulato alla tari sociale del Comune”

LECCE – Il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, chiede di riparare allo spiacevole inconveniente che ha convolto alcune famiglie leccesi più fragili economicamente: “Molti cittadini con isee sino a 9mila euro che – come negli anni precedenti – hanno presentato domanda all’ufficio tributi per usufruire della tari sociale, della riduzione cioè del 50% della parte variabile, hanno ricevuto in risposta che ‘l’agevolazione comunale del 50% della quota variabile con modello isee fino a 9mila euro dal 01.01.2026 non è più in vigore’

La comunicazione dell’ufficio aggiungeva:”Se lei ha fatto il modello isee l’anno scorso, quindi nel 2025, e se ci saranno tutti i presupposti e quindi se ne avrà diritto, usufruirà del bonus statale del 25% sulla tari calcolato sull’avviso di pagamento dell’anno in corso (2026)”. In sostanza, se hai diritto avrai il bonus nazionale del 25 %, mentre non hai più diritto all’agevolazione comunale.

Riteniamo non condivisibile sia nel metodo che nel merito questo modo di procedere. I cittadini e gli stessi consiglieri comunali hanno appreso da una comunicazione degli uffici agli utenti che una misura deliberata dal consiglio comunale non è più in vigore senza che l’organo competente, il consiglio comunale, lo abbia deciso; è utile sottolineare che il regolamento tari continua a prevedere tuttora la norma sulla riduzione del 50% della quota variabile.

I cittadini vengono cosi messi davanti al fatto compiuto senza alcuna discussione trasparente e pubblica ne’ in consiglio né nelle commissioni consiliari. Tra l’altro, essendo il bonus nazionale del 25 %, secondo la legge, pienamente cumulabile con le altre agevolazioni concesse dai Comuni chiediamo che il governo cittadino riveda questa decisione che rappresenta una ingiusta penalizzazione che colpisce le fasce più deboli ed indifese della nostra città.

Per queste ragioni a nostro avviso il bonus nazionale non può essere sostitutivo della misura comunale. E bene sottolineare che il 25% del bonus nazionale non grava sul bilancio del Comune e proprio per questo i due benefici vanno a nostro avviso cumulati perché diversamente saremmo davanti ad una beffa, al paradosso cioè che con l’entrata in vigore del bonus nazionale si cancella una agevolazione locale della quale i cittadini hanno usufruito sino all’anno scorso”.