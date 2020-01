LECCE – “Cambiamo” della città di Lecce lancia un’email (cambiamo.lecce@libero.it) per consentire ai cittadini leccesi di comunicare col Coordinamento Cittadino del partito, anche in vista della predisposizione del programma per una nuova Puglia in vista della prossima campagna elettorale regionale.

“Vogliamo una politica aperta con al centro il cittadino – dichiara il Coordinatore Cittadino Wojtek Pankiewicz – Scriveteci per segnalare problemi cittadini, idee, proposte, anche in vista della prossima campagna elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio regionale pugliese, le approfondiremo e le inseriremo nel nostro programma per una nuova Puglia, così come abbiamo già cominciato a fare il 13 dicembre scorso in occasione del riuscitissimo incontro all’Hotel President.

Ci adopereremo al servizio dei cittadini, cercando soluzioni adeguate. Occorre la partecipazione attiva per cambiare insieme, promuovendo l’inizio di una nuova stagione di Buona Politica e di Bella Politica”.