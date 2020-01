CAMPI – “Il declino culturale di una Città” è in corso, secondo Angelo Sirsi di Italia Viva – Il comitato cittadino di Italia Viva ha chiesto all’assessorato alla cultura quali sono i progetti futuri per il premio Carmelo Bene e per tutto il comparto culturale, volevamo sapere cosa si sta progettando per il futuro, per i prossimi cinque anni. Ma non è dato saperlo. Così come nessuna risposta è stata data per quel che riguarda la scelta di non partecipare a manifestazioni di carattere culturale o a bandi nel settore cultura importanti. Nessuna risposta sul perché Campi si è posizionata all’ultimo posto dei comuni che hanno aderito a Puglia Partecipa con un progetto su Carmelo Bene e quindi non è stato finanziato. La risposta poi alla domanda se è intenzione dell’assessorato e dell’amministrazione di portare avanti il progetto CULTURALE sul polo unico, immaginato dall’ ex Sindaco Zacheo, ci ha fatto rimanere basiti. ‘Stiamo partecipando ad un bando per la ristrutturazione della biblioteca comunale e il completamento di casa Prato’ – hanno risposto gli amministratori. Noi parliamo di progetto culturale e ci viene risposto con un progetto di Lavori Pubblici, che va benissimo se è strumentale al progetto culturale, che però deve essere primario rispetto alla ristrutturazione di un immobile, del quale non si sa nulla.

Comunque noi pensiamo che il progetto culturale debba essere costruito sul Teatro Carmelo Bene che la passata amministrazione ha voluto e ristrutturato, per cui l’infrastruttura c’è già. Mancano le idee. E. Roosevelt diceva che menti piccole parlano di persone, grandi menti parlano di idee. Intanto lo scorso dicembre è scaduta la quinta ed ultima Call del piano UIA, l’iniziativa Europea che finanzia fino a 5 milioni di euro lo sviluppo urbano sostenibile. I Topic della quinta Call, pubblicata il 19 Settembre scorso per la programmazione 2014/2020 erano 4: Qualità dell’aria-Economia Circolare-Cambiamenti Demografici-Cultura e Patrimonio Culturale. L’amministrazione e l’assessorato però non sono sintonizzati sui bandi, non è il primo che si perdono. Eppure nella presentazione delle linee programmatiche tutti i consiglieri di maggioranza conclusero con la frase “per le risorse economiche cercheremo di intercettare fondi comunitari”. Niente, in otto mesi nemmeno uno per errore. Ci saremmo aspettato che il brillante delegato alla programmazione comunitaria convocasse la maggioranza e dicesse, abbiamo questa unica grande opportunità, su quale di questi settori puntiamo? Ma forse erano troppo impegnati ad organizzare la sfilata degli Elfi. Noi avremmo immaginato un progetto dell’Unione dei comuni, di cui Campi è capofila, sulla Cultura e il patrimonio culturale di tutto il Nord Salento. Pensiamo alla Focara, a Bande a Sud, a Carmelo Bene etc. Purtroppo un’altra occasione definitivamente persa. Abbiamo chiesto le dimissioni dell’Assessore alla Cultura, ma con queste incapacità si dovrebbero dimettere tutti”.