LECCE – È ufficiale. Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, ha scelto Lecce, sua terra d’origine e città tra le più suggestive d’Italia, per il fashion show Dior Cruise 2021, in cui verranno svelate le creazioni della Dior Cruise collection.

Si tratta della prima Cruise in Italia. Da quando, nel 2016, Maria Grazia Chiuri è ai vertici stilistici di Dior, la maison ha fatto tappa con la Cruise a Los Angeles, a Chantilly (nel Sud della Francia) e a Marrakech.

Inizialmente previsto per il 27 maggio a Lecce, il fashion show è stato spostato al 9 maggio. Una data strategica, che consentirà al pubblico che volerà a Capri per lo show di Chanel, in calendario due giorni prima, di ottimizzare la trasferta nel Sud Italia.

Le ragioni della scelta della città barocca del Sud Italia sono facilmente intuibili. Nata a Roma nel 1964, oggi la stilista decide di tornare lì dove tutto è iniziato: i suoi genitori, di origini pugliesi, possiedono infatti una sartoria a Tricase, in provincia di Lecce, dove Maria Grazia, ancora giovanissima, entra in contatto con il mondo della moda. L’inizio di un percorso che la porterà a diventare, nel 2016, la prima donna alla guida della prestigiosa Maison.

Gli altri show già previsti sono quelli di Hermès il 28 aprile a Londra, prima volta fuori dai confini francesi per questo genere di défilé, Versace 16 maggio e Gucci negli Stati Uniti 18 maggio, Prada in Giappone 21 maggio e Max Mara in Russia 25 maggio. Giorgio Armani sarà protagonista in una data da definire a Dubai, in occasione della riapertura dello store al Dubai Mall.

“Ho il piacere di annunciare che “Christian Dior”, prestigiosa e celebre società dell’alta moda – dichiara il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini- ha scelto Lecce e la Puglia per la presentazione della nuova collezione di primavera.

Continua “Una scelta fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, e Pietro Beccari, Presidente e Ceo di Dior, che ringrazio per questa straordinaria opportunità data alla nostra città e alla regione tutta. Nel mese di maggio – conclude il sindaco- i riflettori della moda internazionale saranno accesi quindi su Lecce: una novità assoluta che equivale ad una promozione a livello mondiale della nostra città. Basti pensare che negli ultimi anni le sfilate di primavera hanno visto Dior a Marrakech e Los Angeles Lavoreremo nei prossimi mesi al fianco di Dior, Curia e Prefettura per garantire il pieno successo di questo straordinario appuntamento”. (dichiarazioni profilo facebook del Sindaco)

Clarissa Rizzo