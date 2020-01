La gara di domenica contro l’Inter ha emesso una sentenza: il Lecce è vivo e, a prescindere da come andrà a finire, i giallorossi arriveranno sino in fondo a testa alta, altissima. La seconda giornata di ritorno mette davanti a Liverani e i suoi una sfida che grida vendetta, sportiva, s’intende. Il Verona però ha dimostrato che la vittoria al Via del Mare non è stato un exploit figlio di una giornata negativa dei salentini. Il Verona sta disputando un campionato pazzesco a dispetto dei pronostici estivi che la davano spacciata assieme al Lecce. Se il campionato dovesse finire oggi, entrambe le compagini sarebbero salve, con i gialloblu molto più avanti e tranquilli rispetto ai giallorossi.

Il merito maggiore dei 26 punti ottenuti sino ad ora è senza dubbio del generale Juric, allenatore che sta realizzando una vera e propria impresa in Veneto. Il suo verbo calcistico predica aggressività e intensità applicate al 3-4-2-1 del quale non fa mai a meno. Una squadra che abbina una spiccata fisicità nel reparto arretrato e sugli esterni, ad una padronanza tecnica non indifferente negli elementi che devono fare la differenza per vincere le partite. Nel Verona di Juric il motore di tutto è il centrocampo. Modo di dire spesso abusato, ma che, nei gialloblu, diventa evidente con Veloso ed Amrabat a dettare tempi e gioco dei propri compagni. Ogni pallone viene calamitato e gestito dal tandem che sta regalando grandissime soddisfazioni al Verona.

In difesa, come detto, la fisicità la fa da padrone con Rrahmani, Kumbulla, Gunter ad erigere un vero e proprio muro davanti a Silvestri. Faraoni e Lazovic replicano in maniera molto simile il compito degli esterni dell’Udinese affrontata dai giallorossi due domeniche fa. Davanti Juric lascia spazio a rapidità e tecnica, infatti, spesso, ha utilizzato il centrocampista Valerio Verre come “falso nueve”. Proprio Verre dovrebbe continuare a fare l’omologo di Mancosu per i gialloblu, con il neo acquisto Fabio Borini certo di una maglia da titolare dopo la rete di domenica scorsa contro il Bologna. All’andata il Verona portò via tre punti pesantissimi dal Salento iniziando un’ascesa che l’ha portata ben oltre la zona salvezza. Il Lecce dovrà riscattare quel brutto passo falso e mettere in campo la differente fame di punti che la classifica racconta.