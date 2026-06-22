La ricetta del giorno: Polpettone in crosta di vino

Ingredienti
Per l’impasto:
250 gr di farina
50 gr di olio evo
50 ml di acqua
30 ml di vino bianco
1 cucchiaio di bicarbonato
Per il polpettone:
300 gr di carne di manzo tritata;
50 gr di formaggio grattugiato;
2 fette di mortadella tagliate sottili e divise in 4 pezzi;
2 fette di provola dolce divise in 4 pezzi;
30 gr di pane raffermo;
1 uovo;
Sale
Prezzemolo tritato
Procedimento:
Impastare gli ingredienti per la crosta al vino partendo dalle polveri per poi aggiungere i liquidi;
Formare un impasto omogeneo e lasciare riposare;
Ammorbidire il pane in abbondante acqua;
Strizzare e unire alla carne;
Aggiungere l’uovo e impastare;
Condire con il formaggio grattugiato, il sale e il prezzemolo tritato;
Creare 4 polpettoni farciti con il formaggio e la mortadella;
Stendere l’impasto al vino;
Avvolgere ogni polpettone creando dei favorito;
Infornare a 180º per 30 minuti;
Tagliare a fette e servire caldo.
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