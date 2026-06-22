La ricetta del giorno: Polpettone in crosta di vino

Ingredienti

Per l’impasto:

250 gr di farina

50 gr di olio evo

50 ml di acqua

30 ml di vino bianco

1 cucchiaio di bicarbonato

Per il polpettone:

300 gr di carne di manzo tritata;

50 gr di formaggio grattugiato;

2 fette di mortadella tagliate sottili e divise in 4 pezzi;

2 fette di provola dolce divise in 4 pezzi;

30 gr di pane raffermo;

1 uovo;

Sale

Prezzemolo tritato

Procedimento:

Impastare gli ingredienti per la crosta al vino partendo dalle polveri per poi aggiungere i liquidi;

Formare un impasto omogeneo e lasciare riposare;

Ammorbidire il pane in abbondante acqua;

Strizzare e unire alla carne;

Aggiungere l’uovo e impastare;

Condire con il formaggio grattugiato, il sale e il prezzemolo tritato;

Creare 4 polpettoni farciti con il formaggio e la mortadella;

Stendere l’impasto al vino;

Avvolgere ogni polpettone creando dei favorito;

Infornare a 180º per 30 minuti;

Tagliare a fette e servire caldo.