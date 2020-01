MONTERONI (LECCE) – Autorità ecclesiastiche, cittadini e istituzioni locali hanno affollato la nuova sede della Genesis Consulting di Monteroni, all’angolo di Viale Trieste numeri 38/40. Non è un caso l’apertura nel giorno dell’Epifania (6 gennaio 2020): questo centro di formazione innovativa e a 360 gradi viene salutato dalla sindaca Angela Storino come un regalo per una comunità che vuole crescere e costruire professionalità con un servizio a due passi da casa. “È una bella sfida che apre ai giovani – spiega la prima cittadina – Ci auguriamo che diventi una grande opportunità per il nostro territorio” (cliccate sull’immagine per vedere il video ndr).

Per la benedizione presenti tutte le istituzioni, anche quella regionale nella persona dell’assessore alla Formazione Sebastiano Leo, insieme all’Ing. Fanelli, titolare di Genesis consulting,

Cosimo Dadorante, titolare della sede Genesis di Mesagne e il

Sacerdote Giuseppe Spedicato. La Chiesa ha creduto in questo progetto, che punta sul mondo del lavoro: la scuola appartiene alla chiesa Madre di Monteroni. Ci sono stanze ampie che possono essere restituite a nuova vita. Il nuovo centro riqualifica un immobile che era abbandonato e regala un servizio importante di formazione continua a tutta la comunità.

La Genesis Consulting è un Ente di Formazione già presente sul territorio regionale con le sue sedi di Bari, Mesagne, Martina Franca e Foggia. L’idea è quella di puntare moltissimo sui servizi online e anche sulla capacità di dialogo con le imprese per aprire nuove strade lavorative a chi si rivolge al centro.

Con questo nuovo insediamento si completa il radicamento nella Regione Puglia e quindi viene offerta anche alla popolazione della vasta area salentina la possibilità di usufruire dell’ampia gamma di proposte formative nei diversi settori produttivi: dall’industria al commercio, dal socio-sanitario ai servizi, dall’agricoltura al turismo, dall’artigianato al sociale.