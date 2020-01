NARDO’ (Lecce) – È stato prorogato il servizio gratuito di mobilità nel centro storico, che risponde alle esigenze di chi ha bisogno di spostarsi nell’area antica della città in maniera facile, veloce e sostenibile. Un servizio che l’amministrazione comunale ha messo a punto a supporto del regolamento sulla zona a traffico limitato e le aree pedonali, che – salvo gli autorizzati – non consente l’ingresso di veicoli a motore nell’area antica della città. Si continuerà dunque a viaggiare a bordo di un minibus elettrico da 14 posti che parte dal varco di corso Garibaldi ogni 25 minuti circa, dalle ore 8:30 alle 12:30, dal lunedì al , lungo un percorso che prevede fermate (adeguatamente segnalate) presso l’ufficio postale, la basilica cattedrale, piazza Salandra, piazza San Domenico, il castello, la Porta di Mare e piazzetta San Matteo (ma, al bisogno, fa anche fermate intermedie). Un servizio che ha funzionato molto bene anche per il trasporto di pacchi da e per l’ufficio postale (anche su prenotazione), consentendo a tanti di evitare le fatiche di un trasporto a mano o i disagi di dover utilizzare un mezzo autorizzato e non in proprio possesso. La novità del 2020 è l’allungamento del percorso verso due fermate all’esterno del centro storico, presso il cimitero comunale e il presidio territoriale di assistenza (ex ospedale), deciso per venire incontro alle esigenze di tanti utenti, soprattutto della terza età.

È possibile avere informazioni sul servizio navetta sempre ai recapiti telefonici 0833 836928 e 327 7513787.

“Nell’ottica di venire incontro sempre di più alle esigenze degli utenti – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale e al Centro Storico Bernaddetta Marini – abbiamo deciso di “allungare” un tantino il percorso e consentire a tanti, soprattutto anziani, di raggiungere due luoghi frequentati come il cimitero e il Pta. Un altro piccolo passo in avanti verso una città amica dei pedoni e delle biciclette e verso un centro storico in cui c’è finalmente il piacere di camminare a piedi e godere della bellezza di questa area”.

“Rinnovo l’appello a usare la navetta – aggiunge l’assessore alle Attività Produttive e al Turismo Giulia Puglia – che è al servizio di chi vuole raggiungere l’ufficio postale, le chiese, gli esercizi commerciali, nonché i residenti del centro storico, anche il cimitero e l’ex ospedale. Un servizio gratuito, utile e comodo, che in tanti hanno imparato ad utilizzare in questi mesi”.