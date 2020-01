RISULTATI:

NUOVA FRIGOLE PRO PATRIA LECCE 1 1

TEAM MAGGIORE ARREDA GIOVENTU’ MERINE 7 1

FC TECHNOLOGY DENTAL LECCE FARMACIA VERGINE GALATINA 1 1

BAR TERZO TEMPO LEQUILE AMATORI SOGLIANO 2 1

AMATORI STERNATIA NEW AMATORI SOLETO 2 1

THE KING OF GRAPHIC RONDINELLE CALIMERA 4 1

MAVIMED GALATINA INTEREDIL SAN DONATO 1 1

PIZZERIA LA SCALA Riposo no

SPARTAK LECCE QUEENS PUB MONTERONI 1 1

CLASSIFICA:

1) Bar Terzo Tempo Lequile 34

2) The King of graphic 29

3) Interedil San Donato 28

4) Mavimed Galatina 28

5) Amatori Sternatia 27

6) Nuova Frigole 25

7) Team Maggiore Arreda 24

8) Gioventù Merine 22

9) Amatori Sogliano 20

10) Technology Dental Lecce 17

11) Rondinelle Calimera 17

12) Spartak Lecce 16

13) Queens Pub Monteroni 15

14) Farmacia Vergine Galatina 14

15) Pro Patria Lecce 14

16) Pizzeria La Scala 10

17) New Amatori Sole 10 CLASSIFICA MARCATORI:

MATTEO SPEDICATO TEAM MAGGIORE ARREDA 17

ANDREA D’AMBLE’ THE KING OF GRAPHIC 13

Alessio De Matteis FARMACIA VERGINE GALATINA 11

FERRARI DIEGO GIOVENTU’ MERINE 11

PEZZUTO EMANUELE GIOVENTU’ MERINE 11

PANTALEO MARTI AMATORI STERNATIA 11

LUCA TRAFICANTE TEAM MAGGIORE ARREDA 10

ALESSANDRO GRANDE INTEREDIL SAN DONATO 9

GIANLUCA PERRONE INTEREDIL SAN DONATO 9

ANDREA CORRADO NUOVA FRIGOLE 8

GABRIELE MICELI NEW AMATORI SOLETO 8

Matteo PADOVANO FC TECHNOLOGY DENTAL LECCE 8