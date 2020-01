Nuovo successo professionale per il giovane gallipolino Davide Cavalera. Il pizzaiolo di 22 anni sarà istruttore presso l’International Pizza Academy di Molfetta con il maestro, ambasciatore del gusto di Puglia, Vincenzo Florio. Il pizzaiolo che lavora e studia per realizzare il sogno di registrare un marchio con il proprio nome, lo scorso anno ha partecipato a gare nazionali ed internazionali molto importanti. “Ho partecipato a vari campionati tra cui quello italiano – ha affermato lui stesso – il mondiale di Parma, il Foodexp Puglia a Lecce. Sono stato scelto tra i pizza chef pugliesi e al campionato europeo a Milano, mi sononoiazzato tra i primi 43 posti in Europa, e nei primi 20 sul sito “Pizza e pasta”.

Da Gennaio sarò istruttore e già da tempo, lavorando sodo, sui social si è creato un vero e proprio marchio con l’hashtag #davidecavalera.” Intanto il giovane, che si è avvicinato al mondo della pizza per puro caso, lavora da due anni nello stesso pub, il “1489 Food Pop Gallipoli” ma non smette mai di studiare per migliorare nella tecnica ed essere sempre preparato. È iscritto all’Accademia nazionale di “pizza doc” a Napoli e ha anche seguito un corso di specializzazione sulla pizza napoletana con il campione mondiale Salvatore Lionello.