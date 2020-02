Dieci anni di successi, dieci anni di lavoro svolto con impegno e passione. Crescita, imprenditorialità, sviluppo. Ma anche solidarietà e promozione del territorio.

Energy Tecno compie 10 anni, in programma una grande festa da condividere insieme per ripartire e proseguire il lavoro già intrapreso con grinta e determinazione. Special Guest Prof. Julio Velasco.

Energy Tecno nasce “fisicamente” nel 2010, ma in realtà la sua nascita ha un percorso segnato nell’immaginazione e nei sogni del suo fondatore, Daniel Taurino, che già negli anni ‘90 aveva immaginato cosa potesse realizzare.

In questo decennio, la società ha conquistato l’Italia dal Mezzogiorno al Nord. Perché si sa i sogni spesso sono contagiosi e così con sole 3 persone iniziava a prendere forma il progetto ET, una società di servizi con una rete di rapporti umani e aziendali che avrebbe, nel tempo, garantito benessere sia per i propri collaboratori che per i propri utenti finali.

L’amministratore delegato è una giovane e dinamica donna, Anna Maci, laureata in Giurisprudenza. La sede amministrativa dell’azienda è a Lecce.

Il core business dell’azienda sono le energie rinnovabili, vivere la natura in modo Eco-Sostenibile, preservarla nel tempo, è per noi una priorità assoluta.

Se a questo aggiungiamo che ogni singola famiglia è in grado di autoprodurre tutta l’energia di cui ha bisogno ottenendo un significativo risparmio, possiamo affermare di poter contribuire tutti ad un futuro migliore.

Con un nuovo modo di fare impresa attraverso ila filosofia del diversificare, Energy Tecno è diventata Società per Azioni nel 2014. In soli 4 anni dalla sua nascita, con una numerosa rete di distribuzione di collaboratori su tutto il territorio nazionale.

Un metodo accessibile a chiunque, che garantisce la copertura dei mercati e il raggiungimento del cliente finale.

Il team aziendale è eterogeneo e composto all’80% da liberi professionisti in diversi settori e diversi fra loro per provenienza, età, cultura, scelti con la consapevolezza che la diversità rappresenta un valore aggiunto.

La crescita esponenziale del giro d’affari milionario si incrementa quando il mezzogiorno incontra il Veneto, quando Energy Tecno si pone come partner strategico e coordinatore della rete distributiva dei prodotti Invent, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, prima azienda ad aver brevettato il fotovoltaico colorato, vere e proprie opere d’arte da design.

Un binomio vincente quello Energy Tecno, Invent, sia per la diffusione delle energie rinnovabili sia per la capillarità della rete commerciale con la crescita del fatturato in meno di un anno del 300%.

Il ruolo che ci ritagliamo da protagonisti nel mercato nazionale è quello di offrire delle opportunità di guadagno a chiunque sia mosso da ambizione e voglia di diversificare.

L’azienda è presente già in diverse città italiane con l’idea di “colonizzare” tutto il Paese, in modo da essere presenti assiduamente in ogni regione per poter varcare i confini europei quanto prima.

Daniel Taurino, fondatore di ET commenta:

“Questo è un anno davvero speciale per noi di Energy tecno!

10 anni di attività sono una tappa fondamentale di una storia che è ancora tutta da scrivere… Abbiamo sentito il desiderio di celebrare questo traguardo ripercorrendo la nostra storia e ripensando con orgoglio agli importanti traguardi raggiunti senza dimenticare le sfide che ci attendono in futuro!

Passione ed entusiasmo, dedizione e sacrificio hanno portato l’azienda ad essere, oggi, una solida realtà. Crediamo nello spirito di squadra, nella collaborazione e nella condivisione: questi valori ci hanno permesso di raggiungere grandi obiettivi e siamo convinti che ci permetteranno di ottenere sempre maggiori successi.”

Per la sua dinamicità ET è stata esempio di approfondimento nel libro di Ronny Trio “Imprese oltre la crisi” (Manni Editore), come azienda che supera la crisi.