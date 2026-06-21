La malavita dietro una serie di attentati incendiari: chiusa inchiesta. Per la Dda di Lecce: “Fu mafia”

CASARANO (Lecce) – La criminalità organizzata dietro una ridda di attentati. A cavallo tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023, su Casarano (Lecce) calò la cappa della paura e del terrore: la malavita, infatti, inaugurò una stagione del terrore facendo sprofondare un’intera comunità negli anni bui con una serie di raid incendiari a ripetizione. Sei attentati in un solo mese. Si susseguirono fiaccolate, incontri con il prefetto dell’allora sindaco Ottavio De Nuzzo, rieletto alle ultime comunali di fine maggio. Scattò la mobilitazione delle istituzioni e dell’associazione Libera. Dietro quella serie di attentati (una parte) ci sarebbe stata l’ombra e la mano della criminalità organizzata.

A certificarlo, oggi, c’è un’inchiesta della Dda di Lecce giunta al capolinea con un avviso di conclusione a firma della pm Patrizia Ciccarese. Per il filone degli attentati, infatti, viene messa nero su bianco l’aggravante mafiosa. Non fosse altro per il lignaggio degli indagati: nomi come quello di Angelo Moscara, recentemente condannato nell’inchiesta antimafia “Fortezza” a 6 anni e 9 mesi. Sarebbe proprio Moscara, 51enne di Casarano, il mandante e l’esecutore materiale (insieme ad altri complici non identificati) dietro l’incendio – era il 29 novembre 2022 – di una Mini Countryman di proprietà di una società: un attentato aggravato dalle modalità mafiosa perché – come scrivono gli inquirenti – Moscara si sarebbe avvalso “della propria caratura criminale per garantirsi il controllo del territorio e la tutela dei propri interessi illeciti”.

Stessi rilievi contestati anche a Rocco Paglialonga: un altro nome noto alle cronache coinvolto anni addietro in un’altra indagine antimafia ribattezzata “Contatto. Nelle informative dei carabinieri, il 56enne di Collepasso viene indicato come autore (con altri) e mandante di due attentati: l’incendio del 16 gennaio 2023 di una Lancia Y di proprietà di una società di una rivendita d’auto posteggiata nel parcheggio esterno e il doppio raid – 22 aprile 2023 – di un Iveco 150, di un Mt 190 e di una macchina operatrice, tutti mezzi di proprietà di un’impresa con sede a Collepasso.

Anche per Paglialonga vale quanto detto per Moscara: gli incendi rientrerebbero nel perimetro delle intimidazioni mafiose. A latere nell’inchiesta compaiono altre contestazioni. Sempre Paglialonga insieme a un terzo soggetto (Francesco D’Aquino, 31enne di Casarano) risponde di ricettazione per il ritrovamento di un paio di auto – una Fiat 500 e una Fiat Panda – rubate il 2 e l’11 giugno 2023. Il furto di una terza auto, un’Alfa Romeo Giulia, è al centro di un’altra contestazione mossa a D’Aquino e a Francesca Sabato, una 38enne di Casarano. Secondo le indagini, avrebbero falsamente denunciato il furto della macchina; provveduto a nascondere il mezzo (nell’abitazione di Paglialonga) per poi richiedere l’indennizzo alla Compagnia assicurativa che in virtù della polizza, avrebbe emesso l’atto di quietanza per 13.490 euro.

Gli indagati si devono ritenere innocenti fino al terzo grado di giudizio. Subito dopo la notifica, avranno i canonici 20 giorni a propria disposizione per chiedere un interrogatorio o depositare memorie difensive assistiti dagli avvocati Francesco Fasano, Ladislao Massari, Antonio Degli Atti e Simone Viva.