Chiamata a “Fare rumore” la Lupiae Team Salento, reduce da due sconfitte consecutive, domenica scorsa sul (palco) parquet di Palermo è ritornata ad esibirsi sotto canestro in modo corale e convincente. Risultato finale: I Ragazzi di Panormus – Lupiae Team Salento: 37-53.

Una vittoria apparentemente facile ma in realtà il team gialloblu, allenato dal coach Andrea Calò, è sceso in campo dovendo fare i conti con una stanchezza fisica non indifferente per via del lungo viaggio. Una duplice, quindi, soddisfazione in casa Lupiae Team Salento che dalla Sicilia è ripartita a pieni sorrisi e con la consapevolezza di aver riaperto i giochi in vetta (14 punti Reggio Calabria; 12; Bari e 10 Lecce).

Un successo che sabato prossimo potrebbe essere bissato in quanto al “PalaVentura” di Lecce sarà di scena il Barletta, fanalino di coda.

Tabellino match

2^ giornata di ritorno del campionato di Serie B girone D

I Ragazzi di Panormus – Lupiae Team Salento: 37-53

Parziali di tempo

11-13; 7-16; 11-9; 8-15

Score

I Ragazzi di Panormus: 21 punti: Cincotta; 8: Lo Bue; 2: Gandolfo; 2: Di Canto; 4: Rotino; Gambino, Zirillo, Aucello, Giglio, Bancimino,Gennaro

Allenatore Gambino

Lupiae Team Salento: 6: Guarascio; 13: Montano; 12: Calò; 18: Spedicato; 2: Dell’Orco; 2: De Giorgi; Bozzicolonna; De Nuccio; Carichino; Bottazzo; Longo

Allenatore: Calò; vice allenatore: Bortone

Arbitri: Di Mauro e Luca

Classifica del campionato di Serie B girone D

14 punti: Reggio Calabria

12: Bari

10: Lecce

8: Montescaglioso (Mt)

6: Palermo

2: Catania

0: Barletta

Accedono alla fase finale le prime due di ogni girone (A,B,C e D)

Prossimo match

“PalaVentura” di Lecce, sabato 15 febbraio 2020 ore 16.00

3^ giornata di ritorno

Lupiae Team Salento – Sportinsieme Barletta

Ingresso libero