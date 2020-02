BARI – Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro dei Rapporti con le Regioni, Francesco Boccia, hanno incontrato balneari e sindaci dei comuni costieri pugliesi: al centro della discussione la vexata quaestio delle proroghe agli stabilimenti che sorgono sulle nostre spiagge. Ci sono due scuole di pensiero in contrasto: quella di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che applicherebbe direttamente la normativa Bolkestein, mettendo le concessioni all’asta e non concedendo rinnovi automatici, e quella di alcuni sindaci del nord barese che hanno concesso le proroghe “perché significa dare certezze e lavoro alle imprese familiari del territorio in attesa di una normativa più chiara”. Alcuni sindaci hanno spiegato al ministro che la direttiva Bolkestein lì lascia perplessi perché rischia di scatenare l’assalto delle multinazionali a discapito delle piccole aziende familiari che presidiano il territorio. Questione di punti di vista. Intanto, per quanto riguarda le proroghe, anche il Tar si è espresso favorevolmente alla proroga di un anno per attendere che il legislatore faccia chiarezza.



A Castrignano del Capo sono stati concessi altri 12 mesi per far sì che gli stessi balneari possano organizzare la stagione alle porte con serenità e possano programmare gli investimenti prima di smobilitare tutto. La linea del ministro Francesco Boccia, che ha esposto la complessità della situazione, è di non complicare le cose: ai sindaci ha chiesto di stare fermi ancora un po’.



“Il tema e’ molto serio ed è legato alla incoerenza che c’è tra le scelte che sono state fatte dal precedente governo e il quadro comunitario. Il precedente governo doveva fare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2019: quel decreto non e’ mai stato emesso e ora noi stiamo raccordando tutta questa attività con ben quattro ministeri, perché serve la competenza Comunitaria, le Infrastrutture, i Beni culturali e del turismo e gli Affari regionali perche’ serve coinvolgere tutte le Regioni italiane che, com’e’ noto, hanno tutte competenze connesse a questa attivita’ che l’attivita’ strategica per il Paese”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia dopo aver incontrato a Bari gli imprenditori del settore balneare.

“Quello che gli stabilimenti balneari significano per il nostro Paese è noto a tutti e abbiamo il dovere – ha ribadito – di rimettere insieme i cocci che abbiamo ereditato. Siccome agli imprenditori non si possono dire cose che poi non si realizzano, oggi il mio passaggio a Bari con il presidente Emiliano è intanto di rassicurazione: ho voluto trasmettere loro un messaggio di fiducia e sarò alla loro iniziativa di marzo”. La speranza di Boccia risiede nell’avere anche alcune risposte, “sia da Bruxelles che dal coordinamento dei quattro ministeri”. “La cosa chiara tutti è che servono imprese che possano investire nel tempo e le imprese investono nel tempo -ha rimarcato – se lo Stato e’ in grado di dire cose molto chiare. In questo momento ci sono operatori straordinari che fanno investimenti importanti e hanno un impatto occupazionale importante e operatori che vivono con concessioni che volte sono risibili e non possiamo trattarli tutti allo stesso modo”.



E presto partirà una mappatura su tutto il territorio italiano “che dara’ allo Stato un quadro definitivo – ha concluso Boccia – della condizione degli stabilimenti balneari”. Secondo il presidente del Tar Pasca, che si è espresso con una recente sentenza, ci vuole un altro anno di proroga per dare al legislatore il tempo di intervenire. La linea non è proroghe fino al 2033, secondo il Tar, come prevede la normativa italiana, (che per la giurisprudenza è in contrasto con quella europea), ma dare un altro anno di tempo.