GALATINA (Lecce) – Il radicamento provinciale di Puglia Popolare continua ad avere adesioni di amici legati ai valori ideali moderati ed europeisti in tutto il territorio salentino. Nella città di Galatina, dopo essere stati presenti con una lista alle ultime elezioni comunali, si punta a strutturare il movimento civico regionale con la nomina a Coordinatore Cittadino dell’avvocato Mario Viola.

Noto professionista impegnato nel campo sociale e culturale per la prima volta in politica attiva. Il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei ha espresso “gli auguri di buon lavoro all’avvocato Mario Viola a nome del Coordinamento Provinciale che con lui si arricchisce di un professionista che siamo certi riuscirà a catalizzare l’attenzione dei moderati di Galatina delusi dai canonici partiti leaderistici“.

Il neo Coordinatore Cittadino Mario Viola ha espresso “soddisfazione per l’importante attenzione rivolta da parte di Puglia Popolare alla città di Galatina e lusingato per l’incarico politico ricevuto. Nei prossimi mesi il mio impegno sarà quello di far aderire amici e Consiglieri Comunali ad un Movimento che rappresenta la vera novità territoriale pugliese per i moderati“.