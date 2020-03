LECCE- L’epidemia di coronavirus sta mettendo sotto pressione ristoranti, bar, esercizi commerciali di Lecce e sta colpendo al cuore la sua economia. Tra il drammatico calo dei flussi turistici, chiusura delle scuole, smartworking ed eventi cancellati, il prezzo da pagare per i locali della movida leccese, una delle città più vive di tutta la Puglia, è molto alto. Le persone rimangono chiuse in casa. Questa crisi sta modificando la sfera della socialità, riducendo fortemente l’operatività delle imprese. Le misure necessarie per contenere il contagio hanno colpito fortemente non solo gli esercizi pubblici dei comuni della zona rossa. Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati dal crollo della mobilità e dei momenti di socialità in diverse parti d’Italia, un po’ per la paura del contagio e un po’ per le direttive delle autorità locali, fondamentali per mettere un argine alla diffusione del virus.

L’Assessore Paolo Foresio fa un forte appello a tutti i cittadini leccesi “Restate a casa, non uscite se non è strettamente necessario, non creare assembramenti in giro e neppure nelle case degli amici. Rispettiamo con scrupolo tutte le prescrizioni che ci sono state fatte. Noi abbiamo tutti il diritto di essere curati ma – come in questo caso, potendolo fare – abbiamo il dovere di non ammalarci per proteggere soprattutto le persone che amiamo. Tornerà il tempo della musica e del divertimento, delle serate per le strade a passeggiare, delle risate, dei baci e degli abbracci e le distanze tra di noi saranno solo un brutto ricordo. Tornerà prima se tutti saremo capaci di fermarci per un poco adesso. Un pensiero, poi, a tutti gli operatori, i commercianti che sono in grande, grandissima difficoltà, il settore del turismo e dello spettacolo totalmente in ginocchio. Forza perchè sapremo ripartire, dobbiamo rialzarci per forza tutti insieme. Ora il sacrificio si rende necessario e sono certo che migliorerà anche la nostra vita sociale quando tutto sarà passato”

“Tutto arriva e tutto passa se affrontato nel modo giusto”- dichiarano i proprietari de “La Tipografia” di Lecce, che si sono trovati a prendere una decisione molto dura e sofferta. “Noi abbiamo sentito il dovere di chiederci quale sia il modo giusto di affrontare ciò che è arrivato, purtroppo però non abbiamo la soluzione. Quello che possiamo fare, con enorme sacrificio, ma anche con un forte senso di responsabilità è CHIUDERE PROVVISORIAMENTE La Tipografia Lecce. Non è una scelta facile, ma civicamente corretta. E’ una scelta drastica dettata dall’oggettiva impossibilità di approcciarci al nostro lavoro con il sorriso e l’allegria necessari, ma anche dalla consapevolezza che occorre affrontare attivamente e con responsabilità questa emergenza. Siamo certi che l’osservanza delle dovute cautele consentirà al Paese di vincere questa importante battaglia e a noi di tornare presto alla normalità”.

Molti altri locali stanno facendo altrettanto. Ad esempio anche il Locale Birreria con Cucina da ieri ha chiuso. Queste le loro dichiarazioni: “Abbiamo deciso dopo attenta riflessione con grandissimo sacrificio e rammarico di chiudere provvisoriamente il Locale. Questa decisione deriva dal voler preservare la nostra e la vostra salute e dalla oggettiva difficoltà di riuscire a lavorare con le restrizioni, giuste, ma troppo limitanti per lo svolgimento del nostro lavoro. Siamo sicuri che se ognuno di noi seguirà le indicazioni che ci sono state fornite, questa chiusura sarà breve e torneremo presto a bere birra, ascoltare buona musica dal vivo e passare del tempo insieme”

Anche Gabriele e Ornella di Birreria 128 chiudono e affermano che “la nostra personale coscienza morale nei confronti di tutti voi, non mi consente più di poter lavorare in maniera sorridente e tranquilla. Dobbiamo prendere coscienza tutti che non possiamo più fare finta di niente. Dobbiamo agire in maniera drastica e coscienziosa. La birreria è un contenitore di allegria e leggerezza, atmosfera che oggi ci viene negata da una situazione forse più grande di noi. Scegliamo in piena consapevolezza di restare chiusi per qualche giorno. Certi che partiremo più frizzanti che mai”.

Questo è il sacrificio di molte realtà leccesi per superare al più presto questo drammatico periodo.