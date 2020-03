<<Se non ora, almeno dopo. Governo e Regione Puglia prendano in considerazione le decine e decine di volontari del 118 che in questa fase stanno dando un contributo straordinario alla tenuta del sistema sanitario. Uomini, donne, ragazzi e ragazzi che con grande senso di abnegazione e di solidarietà non si sono fermati un solo attimo. In Puglia ci sono tanti silenti eroi che stanno dando prova di grande umanità non tirandosi mai indietro dinnanzi alle emergenze, in cambio di pochi spiccioli, il rimborso delle spese sostenute. Ecco perché ritengo che, una volta terminata questa delicatissima fase, le istituzioni debbano riconoscere un giusto compenso a questi operatori, sprovvisti di ogni tipo di tutela, soprattutto economica. Da Taranto, da Lecce, da Bari e da ogni angolo della Puglia mi giungono storie di volontari che continuano a prestare servizio mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari. A loro va davvero il nostro più sentito ringraziamento con la speranza che poi lo Stato faccia la sua parte>>.Lo afferma il consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.