La Direzione generale della Asl di Lecce, in ottemperanza alle disposizioni urgenti emanate il 9 marzo scorso dal Presidente della Regione Puglia, ha adottato per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della provincia di Lecce, misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare sono sospesi, con decorrenza immediata e fino al 31 marzo 2020, i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, con l’eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici e dei ricoveri con carattere di urgenza non differibile provenienti dal pronto soccorso. Sono sospese anche: visite ambulatoriali, esami strumentali diagnostici e/o operativi, day service, diagnostica laboratoristica per esterni non ricoverati.

Negli ospedali sono garantite le prestazioni con codice di priorità U, quelle legate a piani terapeutici e/o alla somministrazione di farmaci sottoposti a Registro o alla esclusiva prescrivibilità da parte di specialisti del SSR, le prestazioni programmate e non differibili senza potenziale danno al paziente (come i controlli post-chirurgici o gli interventi in endoscopia). Sono inoltre garantite: le prestazioni di emodialisi anche domiciliari, le prestazioni oncologiche-chemioterapiche e di radioterapia, le PET-TAC, RMN e TAC, con e senza mezzo di contrasto, ai pazienti con malattia oncologica, ematologica, le donazioni di sangue in ottemperanza alla Circolare CNS n. 638 del 06/03/2020.

Rispetto al Centro unico per le prenotazioni, negli Ospedali rimarrà attivo un solo sportello per la riscossione del ticket per le prestazioni urgenti rivolte a pazienti non esenti. Nei Distretti una sola postazione CUP/Ticket si occuperà della prenotazione delle prestazioni urgenti (codice di priorità U) e del pagamento del ticket per i pazienti non esenti. Per evitare code si consiglia l’utilizzo dei servizi digitali sanitari.

Per le strutture distrettuali, i Pta, per le strutture private accreditate e per ulteriori dettagli si veda la nota in allegato.

La direzione strategica è impegnata a tempo pieno per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine sono già stati potenziati i posti letto in Malattie infettive nel Padiglione De Maria dell’ospedale di Galatina e nel Padiglione Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce. Questi posti letto stanno per essere dotati di dispositivi per terapia intensiva respiratoria. La direzione è al lavoro per l’attivazione del DEA e per l’utilizzo in via esclusiva dell’ospedale di Copertino che verrà dotato di posti letto di rianimazione.

Per superare questa fase è però necessario il contributo di tutti. Tutti i cittadini devono attenersi al Dpcm di ieri, recante nuove misure sull’intero territorio nazionale, e seguire le indicazioni di comportamento prescritte dal Ministero della Salute. Si raccomanda l’utilizzo di fonti ufficiali e autorevoli.

Si ricorda quindi che nel portale dedicato della Regione Puglia sono disponibili aggiornamenti in tempo reale: www.regione.puglia.it/coronavirus e che la Regione Puglia ha istituito il numero verde 800713931, attivo dalle 8 alle 22.