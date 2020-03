LECCE – Oggi, l’Aula di Palazzo Carafa ha detto no all’impianto di MetApulia con una deliberazione motivata, dopo 5 ore di discussione e l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione che non si sente considerata. I 320 mila abitanti del bacino di utenza leccese hanno bisogno di un impianto di compostaggio vicino per chiudere il ciclo dei rifiuti e per risparmiare evitando di portarli lontano: la maggioranza punta su quello pubblico, con una capacità di 40 mila tonnellate annue. Insufficiente, secondo la minoranza, a coprire un bacino così ampio. Angela Valli ha spiegato che l’amministrazione ha cambiato idea su MetApulia (in un primo momento favorevole al privato con il sì dei tecnici e poi sfavorevole) perché non si può rischiare di dare il via libera a due impianti su uno stesso territorio. Certo, il parere del Comune di Lecce non sarà vincolante: la palla passa nelle mani della Provincia di Lecce. “Sta emergendo grande confusione -accusa il consigliere di minoranza Gianmaria Greco – Allo stato attuale l’Ager parla di un impianto di compostaggio pubblico, con un progetto che non esiste e dovrebbe prendere i rifiuti dall’area dell’ex ATO LECCE 1, dove nel 2005 si discuteva già della chiusura del ciclo dei rifiuti, così come se ne parlava nel 2013. Sono anni che se ne parla e ancora non c’è”. Insomma, con il pubblico si finisce nei tempi biblici, come per la 275, mentre il privato potrebbe mettere 25 milioni per chiudere il ciclo.

Greco chiede che il sindaco interpelli l’Ager per avere un quadro meno opaco. “Ieri Commissione Ambiente non ci hanno consentito di chiedere informazioni e ci hanno anche tolto il diritto di parola – spiega Andrea Pasquino – Si dà validità a una nota dell’Ager e non a un parere positivo dei tecnici di palazzo Carafa”. Nella delibera l’opposizione ha proposto di inserire un emendamento che mettesse per intero il parere positivo del dirigente comunale leccese, ma tutte le proposte dell’opposizione sono state bocciate (anche quelle che prevedevano un limite di 40 tonnellate annue di conferimento e quella che diceva no a tutti gli impianti nel territorio leccese).

Dopo la riunione con i sindaci di novembre, Carlo Salvemini diede la sua disponibilità ad accogliere un impianto che pubblico nel territorio di Lecce: questa resta la linea per chiudere il “ciclo dei rifiuti”, rispondendo a un interesse pubblico importante, visto che i rifiuti vengono smaltiti fuori provincia e fuori regione con aggravio dei costi. L’impianto, che doveva sorgere a Cavallino, a un certo punto viene depennato per individuare un altro sito nella città di Lecce. “Il plauso di Ager ed Emiliano alla disponibilità di Salvemini fa pensare che l’uscita non fosse così improvvisata: forse c’era già stata un’interlocuzione?” – si chiede l’opposizione.

“Se parliamo di tonnellate di frazione organica e residui verdi da sfalciamento, un impianto di 52 mila tonnellate annue è un fabbisogno di poco più grande di quello della città di Lecce – spiega Greco – Insomma, l’impianto di MetApulia è in sintonia con quello che sembrava voler ospitare Salvemini, ciononostante si dice di no per un fantomatico impianto pubblico di cui si sa veramente poco. Il sindaco Carlo Salvemini spiega che si tratta di un impianto da 40 mila tonnellate e che qualcuno della minoranza è caduto in confusione scambiando il numero degli abitanti della porzione di territorio che verrebbe servita (oltre 320 mila persone) con le tonnellate di rifiuti da lavorare. Adriana Poli Bortone bacchetta Salvemini che, secondo lei, avrebbe dovuto investire il Consiglio della scelta e non affrettarsi a dire a Emiliano di essere favorevole a un impianto sul suolo leccese. Il cambiamento di rotta tra il parere positivo a MetApulia dei dirigenti comunali e il parere negativo della politica per la senatrice Adriana Poli Bortone fa sentire puzza di bruciato. Come mai un cambiamento di rotta? Cosa c’è dietro? La minoranza si rifugia sull’Aventino. Tramacere, capogruppo di Sentire Civico, non partecipa al voto e spiega di essere contrario a ogni impianto, privato e pubblico a tutela anche dei cittadini di Surbo, vista la vicinanza del sito selezionato con l’abitato.

Gianmaria Greco nella dichiarazione di voto ricorda che non si sa nulla dell’impianto che vuol fare la Regione, senza contare che trasformare 44 mila tonnellate di rifiuto non risolve i problemi dell’area leccese. “La votazione è un atto immaturo e imprudente. Almeno il progetto del privato ce lo abbiamo, ma quello del pubblico non esiste” – secondo Roberto Giordano Anguilla, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Carlo Salvemini è amareggiato per l’abbandono dell’Aula da parte della minoranza: “Perdono un’occasione, dopo 5 ore di dibattito”. Il primo cittadino ricorda che il parere che Lecce darà in conferenza dei servizi sarà un mix tra le valutazioni dei tecnici comunali e dell’Aula. Nessun problema sul cambio del deliberato: “Il Consiglio comunale è sovrano nei cambiamenti degli atti legittimi. Ho voluto che la Commissione fosse informata della delibera da portare in Consiglio”. Poi il sindaco spiega perché ha dato la disponibilità per la valutazione di un impianto pubblico: il Consiglio si era aperto a valutare un impianto privato, quindi era possibile aprirsi a uno pubblico. Per Salvemini il piano industriale di MetApulia cade perché Ager vuole l’impianto pubblico, quindi non passerà la materia prima (il rifiuto) all’azienda privata. Salvemini spiega anche non ci sarà spazio per nessun project financing in quanto la Regione Puglia ha intenzione di realizzare un impianto completamente pubblico. La maggioranza mette un punto definitivo su questa questione: non c’è spazio per il progetto privato sul territorio leccese.