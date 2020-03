LEQUILE (Lecce) – Il Sindaco Di Lequile, Vincenzo Carlà, lancia un appello sui social, dopo aver provato in ogni modo a parlare con il governatore Michele Emiliano. Persino il 118 del paese non ha più dispositivi di protezione individuale, ma c’è la possibilità di produrli autonomamente. Ci sono diverse aziende nel Salento che hanno i codici Ateco giusti e il materiale necessario a produrre DPI. A questo punto la Regione Puglia cosa aspetta? Come dice il sindaco, non c’è più tempo per perdersi in chiacchiere burocratiche. Guardate il video-appello.

APPELLO UFFICIALE AL PRESIDENTEEMILIANO:LA SANITÀ È AL COLLASSO A CAUSA DELLA CARENZA DI DISPOSITIVI SANITARI, I NOSTRI IMPRENDITORI SONO IN GRADO DI PRODURRE QUANTO NECESSARIO.SPOSI IL NOSTRO PROGETTO! Gepostet von Vincenzo Carlà Sindaco di Lequile am Samstag, 28. März 2020