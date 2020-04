RACALE/TAVIANO (Lecce) – Non solo detenuti comuni, gregari o seconde linee. In piena emergenza Coronavirus, stanno lasciando il carcere anche boss patentati, killer, ergastolani, mafiosi. A livello nazionale ha fatto rumore il beneficio dei domiciliari accordato, nelle scorse ore, al boss dei Casalesi Pasquale Zagaria a cui si aggiungono altri provvedimenti analoghi adottati nelle ultime settimane, di fronte all’impossibilità di curare in cella detenuti in gravi condizioni di salute, in piena emergenza Coronavirus.

È il 21 marzo scorso, quando il Dap (il Dipartimento amministrativo penitenziario) ha indirizzato una circolare ai direttori delle carceri per sottolineare la necessità di prestare massima attenzione ai detenuti anziani, immunodepressi o a rischio contagio. Casi di giustizia a maglie larghe potrebbe dire qualcuno. Poi, però, ci sono altri casi giudiziari che assumono una piega inaspettata con disposizioni rigorose nonostante la “collaborazione” fornita alla Giustizia. Come la vicenda giudiziaria di Angelo Salvatore Vacca, 51enne di Racale, per anni esponente di spicco della criminalità organizzata della Scu del Basso Salento.

Poco più di un anno fa, detenuto nel carcere di Opera a Milano dove sta scontando una lunga condanna, il salentino ha deciso di togliersi un peso dalla coscienza. Ricordate? Come riportammo su queste pagine fornì agli inquirenti le indicazioni per far ritrovare i resti di Claudio Giorgino, un 32enne di Taviano, scomparso nel nulla il 24 maggio del 1994. Per 25 lunghi anni del giovane si erano perse le tracce. Fino a quando Vacca non decise di cooperare (limitatamente a quel caso di lupara bianca) con la Giustizia addossandosi tutte le colpe. Senza tirare in ballo altri soggetti. Trasferito temporaneamente nel carcere di Lecce venne sentito dagli inquirenti nel corso di alcuni colloqui ed effettivamente le indicazioni fornite consentirono di ritrovare delle ossa umane il 12 luglio in un pozzo in località “Lazzarello”, una zona di campagna alla periferia di Matino. Gli accertamenti per stabilire se effettivamente quei resti appartengano al giovane sono ancora in corso. Ma questa è un’altra storia.

Nella storia processuale di Vacca le sue dichiarazioni non sono servite in alcun modo ad alleggerire la propria posizione. Tutt’altro. Dopo i colloqui con gli inquirenti e i carabinieri del Nucleo Investigativo, infatti, con un provvedimento del Dap, è stato trasferito in un carcere in provincia di Oristano (in Sardegna) senza mai avere contezza su quali fossero le motivazioni del trasferimento. Senza neppure poter prendere i suoi effetti personali dal carcere di Opera dove aveva anche avviato un parziale percorso riabilitativo. E nel primo periodo di detenzione nel carcere di Oristano ha anche avviato uno sciopero della fame interrotto dopo una decina di giorni su richiesta dell’amministrazione.

Commenta il suo avvocato, il legale Francesco Fasano: “Il mio assistito si è limitato a rendere un servizio alla giustizia e dopo i colloqui con i magistrati salentini è stato sbattuto in un carcere sardo. Senza mai sapere quali siano state le motivazioni di un provvedimento così drastico. Come è mai possibile che un soggetto che decide di avviare una “collaborazione” seppur limitata venga trasferito dal carcere in cui era recluso da anni dopo aver fornito indicazioni ben precise su dove si trovaavano i resti di un giovane? È assurdo che venga punito in modo così aspro. Dal Dap non aabbiamo mai avuto spiegazioni e all’inzio il mio assistito”, conluce l’avvocato, “ha avuto notevoli difficoltà per avere colloqui con i propri familiari”.

Paradossi della giustizia, aggiungiamo noi. Che scarcera, ai tempi del Coronavirus, ergastolani e boss storici e spedisce, seppur mesi fa, in un’isola chi decide di togliersi un peso sulla coscienza riaprendo casi giudiziari che, probabilmente, senza collaborazioni sarebbero destinati a rimanere irrisolti.

di Francesco Oliva