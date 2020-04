LECCE – Filcams Cgil di Puglia e Lecce proclamano lo sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio alimentare per le giornate di Pasqua e Pasquetta. E chiedono l’intervento dei sindaci, sulla scorta del provvedimento adottato dal primo cittadino di Bari Antonio De Caro: “Per limitare il rischio del contagio, i sindaci emanino ordinanze di chiusura delle attività commerciali nelle giornate del 12 e del 13 aprile”, dicono Barbara Neglia e Mirko Moscaggiuri, segretari generali regionale e provinciale della Filcams Cgil.

In questa fase emergenza sanitaria – continua la nota della Filcams Cgil – va prevista la chiusura delle attività nelle giornate domenicali, come accade in altre regioni (Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e le province autonome di Trento e Bolzano). Il contesto in cui lavorano i dipendenti – determinato dall’inosservanza da parte della clientela delle norme per effettuare gli acquisti e dal non corretto adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza – mette a rischio la salute degli addetti e delle addette esponendoli al contagio: infatti, i casi conclamati (ma non denunciati dalle aziende) di coronavirus tra i lavoratori e le lavoratrici del commercio sono numerosi.

Tra l’altro permangono le criticità di un settore in cui il lavoro straordinario non è pagato o non è regolarizzato, in cui si fa un uso improprio di stage e tirocini formativi (molto difficili da monitorare durante l’emergenza), in cui è alto il tasso di assenteismo dovuto alla malattia e ai ricoveri per Covid-19 (che determina un ulteriore aumento delle ore lavorate e maggiore esposizione al potenziale contagio). Filcams Cgil vuole garantire diritti sacrosanti quali la sicurezza e il necessario riposo settimanale, utile per un recupero fisico e psicologico (riposo che per molti operatori salta a causa delle aperture domenicali). Ecco perché è necessario garantire la possibilità di avere la domenica a disposizione per ricaricarsi e trascorrere del tempo in famiglia, specie in questo periodo complicato.

Gli addetti e le addette del commercio – continua la nota della Filcams Cgil – garantiscono con il loro lavoro, ormai da oltre un mese, un servizio fondamentale per la collettività con senso del dovere, abnegazione e turni massacranti. Questo è soprattutto il momento della responsabilità, il tempo di dare risposte concrete ai lavoratori ed alle lavoratrici del commercio tutelandone sicurezza e salute. Ecco perché proclamiamo lo sciopero per il 12 ed il 13 aprile, giornate di Pasqua e Pasquetta durante le quali molte attività hanno comunicato l’apertura dalle 9 alle 19: una scelta irresponsabile che indurrà molti cittadini a trascorrere le feste negli ipermercati e nei supermercati. Filcams Puglia e Lecce chiedono alle istituzioni competenti di fare la propria parte, intervenendo in modo deciso affinché le aziende rispettino le chiusure domenicali, per tutte le realtà alimentari di media e grande superficie presenti sul territorio.