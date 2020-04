MIGGIANO (Lecce) – La mappa epidemiologica diffusa quotidianamente da Regione Puglia e Dipartimento di Protezione Civile non tradisce (quasi mai), ma le comunicazioni ufficiali ai sindaci continuano a viaggiare con notevole ritardo. Ieri avevano scritto che il Covid-19 aveva raggiunto anche il territorio comunale di Miggiano e, poco fa, il sindaco della cittadina Michele Sperti ha informato la cittadinanza dell’effettiva positività al nuovo Coronavirus di un concittadino.

“Concittadini – scrive il sindaco sulla pagina del comune del basso Salento – vi confermo la presenza in Miggiano di un caso positivo al Covid-19. La persona in questione che ho contattato immediatamente per esprimergli vicinanza e sostegno, manifesta solo leggeri disturbi. La Asl mi ha garantito che il caso è circoscritto, giacché il soggetto non ha avuto contatti con nessuno, essendosi posto, preventivamente e già da tempo, in scrupoloso isolamento”.

“I familiari più stretti – continua il post del primo cittadino – sono risultati negativi. Vi prego, evitiamo la caccia e il chiacchiericcio. In questo momento dobbiamo sentirci idealmente vicini alla persona, sicuri che la sua guarigione rappresenterà un sollievo per tutti. Continuiamo a seguire con coscienza le restrizioni, non abbassando la guardia proprio in questo momento che potremmo essere davvero vicini alla fine di questo percorso. Riduciamo le uscite, evitiamo di accalcarci presso le attività commerciali e soprattutto siamo sereni e sentiamoci ancora più uniti. L’unità, la solidarietà, il rispetto, infatti, appartengono da sempre alla nostra comunità. Così come la forza e il coraggio!”.