PUGLIA – Dal Policlinico di Bari fino al DEA di Lecce, ora si può: tablet e smartphone per comunicare con i parenti. La tecnologia è a disposizione dei pazienti ricoverati nei reparti di isolamento Covid. Per effettuare le videochiamate che consentono di spezzare la solitudine e di connettersi con i propri cari sono utilizzati dispositivi tecnologici: alla terapia intensiva sono stati forniti dall’azienda dei dispositivi mobili dotati di videocamera e con connessione web. Al pronto soccorso del Policlinico barese è stato anche donato un tablet per i colloqui telematici da un’azienda di Grumo Appula. Molti medici e infermieri hanno scelto inoltre di utilizzare direttamente i propri telefonini per assicurare le comunicazioni. L’umanizzazione della medicina è anche questo.

“Prima del Covid19 la nostra era una terapia intensiva open in cui non veniva mai a mancare il contatto tra il paziente e i familiari, adesso con il divieto delle visite in corsia suppliamo con la tecnologia – spiega il direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Bari, prof. Salvatore Grasso – La comunicazione con i parenti, infatti, è importantissima perché migliora la prognosi dei pazienti”.

In Terapia intensiva, in particolare, quando il paziente è sveglio e viene estubato i medici provvedono a metterlo in contatto con i parenti o attraverso una videochiamata o con messaggi audio e video inviati dai familiari e viceversa .

A spiegare i benefici derivanti dalla comunicazione è la dottoressa Maria Grazia Foschino Barbaro del servizio di Psicologia dell’azienda Policlinico – Giovanni XXIII. “La connessione con i parenti, quello che chiamiamo il social sharing, è un forte fattore di protezione. L’emozione dominante nei pazienti ricoverati è la paura e nei momenti di maggiore stress i riferimenti affettivi sono un elemento di profonda sicurezza, possono contenere ansia e paura. Il supporto sociale è essenziale per fronteggiare situazioni stressanti. Per questo è opportuno promuovere le modalità di contatto sociale attraverso l’uso adeguato della tecnologia”.

“Un gesto concreto, di grande umanità, verso il quale non possiamo non esprimere la più totale gratitudine, con l’auspicio che altre Asl pugliesi seguano questo modello”.

Esprime soddisfazione il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e vice presidente della III Commissione Sanità, Paolo Pellegrino, per l’avvio del ‘Servizio di informazione parentale ricoverati covid-19’, attivato da Asl e SanitàService di Lecce.

“Attraverso questo servizio telefonico dedicato – spiega Pellegrino, i parenti più prossimi del paziente ricoverato in isolamento nelle strutture Covid dell’Asl di Lecce potranno mettersi in contatto con i degenti previa prenotazione al numero verde (800426060) dalle ore 9-13, dal lunedì al venerdì. Il reparto videochiamerà il parente attraverso lo strumento di comunicazione indicato (Whatsapp, Signal, Telegram) nel giorno e nell’ora prefissati”.

“Credo che sia davvero un sistema efficace – sottolinea il consigliere regionale – per alleviare non solo le sofferenze psichiche del malato, ma soprattutto le solitudini di tutti quelli che da settimane si trovano in un letto d’ospedale senza il conforto e la presenza dei parenti. In questi giorni leggiamo tantissimi casi di medici, infermieri e operatori che spesso e spontaneamente mettono a disposizione i propri strumenti, come tablet e smartphone, per consentire ai pazienti di scambiare un saluto e qualche parola di conforto con i familiari. Questa è la sanità che ci piace, quella che intercetta non solo le cure migliori per il corpo, ma anche i bisogni psicologici degli ammalati”.