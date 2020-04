SALENTO – Nella Rianimazione del Dea restano in 5, incluso l’infermiere di Neviano che tiene col fiato sospeso tutto il Salento. Nessuno dei pazienti desta particolare preoccupazione per ora. Dal reparto di Malattie infettive potrebbero arrivare due nuovi casi, ma solo per aumentare la sorveglianza, non perché siano in pericolo di vita. Nel centro DEA-Covid ci sono 3 reparti operativi, ma l’Asl è pronta già al ritorno alla normalità. Il Dipartimento di Emergenza Urgenza e accettazione non è nato per i malati di covid e dovrà tornare alla sua iniziale missione. Si sta discutendo di un ritorno alla normalità, svuotando al DEA e dedicando al Covid-19 solo San Cesario. “C’è bisogno, però, di garantire la sicurezza con tamponi su tutto il personale, al contrario di quello che pensa Lopalco” – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici Donato De Giorgi.

Oggi si è tenuta una riunione tra Ordine dei Medici, Regione Puglia e autorità sanitarie varie per poter curare la comunicazione e non dare messaggi contraddittori. “C’è il grosso rischio di sottovalutare la situazione, ma non ci vuole nulla per far riesplodere la bomba del nuovo coronavirus” – spiega il dottor Esposito, che gestisce i pazienti della Fontanella. Galatina ha il Reparto di Malattie Infettive più importante, insieme a Lecce, e non può essere tagliata dalla rete covid. Per quanto riguarda i pazienti con virus SARS-CoV-2 ha gli stessi numeri del DEA anche in Terapia Intensiva.

Intanto, anche a Copertino la situazione è sotto controllo, c’è solo una criticità nel post covid: resta il problema di come dimettere i pazienti che erano nella RSA di Soleto. È una difficoltà sociale importante perché in altre residenze per anziani non ci sono sistemazioni pronte.

Nell’emergenza covid c’è anche il problema delle USCA, cioè la squadra che controlla a domicilio i malati di covid-19, “che ancora sono solo sulla carta, in una fase in cui è decisivo l’intervento tempestivo, quando il paziente ha i primi sintomi e dev’essere gestito con farmaci antimalarici o eparina”, come ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi. Si tratta di farmaci sperimentali che i medici devono prescrivere e che il paziente deve accettare con una liberatoria.

LA SITUAZIONE NELLE CITTÀ CON PIÙ DI 5 CONTAGI: GUARIGIONI IN AUMENTO

Il maggior numero di contagi si è verificato nella città di Lecce, come era prevedibile: con quello di ieri sono saliti a 64 (secondo i dati Asl), ma ci sono tantissime guarigioni. A Galatina sono 27 i contagiati totali, ma sono quasi tutti guariti: restano solo 11 persone ancora positive. A Copertino si segnalano nuove guarigioni: sul totale di 47 contagiati e 7 decessi sono guariti la maggioranza. “Diminuiscono i contagi e aumentano le guarigioni, grazie alle misure di isolamento e all’impegno dei copertinesi” – spiega la sindaca Sandrina Schito. A Soleto sono morti 4 cittadini ospiti della Fontanella, ma tra i contagiati ci sono 5 operatori di cui 3 guariti. Nella residenza per anziani i contagi sono stati decine (91, secondo i dati Asl). La città se non avesse avuto quella rsa non avrebbe avuto nemmeno un positivo.

Nardò è nella fascia della protezione civile che va da 11 a 20 positivi, ma sono sono solo 3 i positivi rimasti in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi i contagiati neretini sono stati 14: per fortuna quasi tutti sono guariti. Gallipoli resta nella fascia 11-20, come Leverano (11-20). A Monteroni 20 casi totali, a Surbo 12 totali e a.Carmiano sempre tra 16 totali e 6 attuali. Cavallino 7 totali a 4 attuali e Maglie a 6 contagi totali e 4 attuali, ma c’è un morto (ex farmacista). Taurisano è a quota 5 totali e 3 attuali, Cannole a 7 casi, Melendugno a 6 casi per l’Asl (sulla mappa della Regione però è da 1 a 5 oggi. Campi è a quota 8 totali e Squinzano è a 6 totali e 5 attuali. È controversa la questione di Squinzano, che ne ha 6 per la protezione civile e per L’Asl, ma il sindaco è a conoscenza solo di 5. I contagiati nel Salento, fino ad ora, sono in prevalenza nei luoghi di ricovero, tra i militari e nelle famiglie di chi è contagiato: parenti, fidanzati universitari e familiari. I nuovi contagi sono in prevalenza di mezza età.