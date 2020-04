SALENTO – Una lettera indirizzata al Presidente dell’Ordine Antonio De Mauro e al Presidente della Camera Penale Francesco Vergine per indicare le “linee guida” da seguire per i processi nell’era Covid. Così dopo gli autorevoli interventi dei giorni scorsi il dibattito avviato dal CorriereSalentino si arricchisce del parere dell’avvocato Francesca Conte, penalista di lungo corso e che frequenta le aule del Palazzo di Giustizia da decenni.

“Esercito la professione forense dal 1^ gennaio dell’84”, scrive l’avvocato, “ed ho sempre creduto nei principi di terzietà, oralità ed immediatezza nell’assunzione della prova penale che rappresentano conquiste giunte dopo anni di battaglie della vlasse forense per riaffermare i principi costituzionali riassunti nella nostra Costituzione. Non ci può essere un giussto processo, come impone l’articolo 111 della Costituzione, senza la declinazione di questi tre principi; senza poter percepire fisicamente l’acquisizione delle prove. Quale giudice può valutare una testimonianza come attendibile, genuina e decisiva rispetto althema decidendum della causa senza guardare negli occhi un testimone, qualificato o meno che sia? Il processo penale vive di queste percezioni, impalpabili, ma decisive. La verità o meno di una tesi difensiva la si respira nell’aula dove il processo si celebra, non attraverso lo schermo di un computer.

La toga, per noi avvocati, non è un orpello, è un modo di essere e di interpretare la professione, con passione e sacrificio; non la si indossa semplicemente, è un marchio di fabbrica che ci accompagna per tutta la vita, è cucita addosso e dentro di noi. Per uscire da questa situazione e riprendere a celebrare i processi “dal vivo” occorrono:

Termoscanner agli ingressi del Tribunale penale, come negli aereoporti ed in alcune stazione ferroviarie, anche a costo di doversi autotassare per il loro acquisto, onde poter controllare la temperatura di chi entra in Tribunale. Celebrazione di un processo per volta ed a porte chiuse con monitor esterni all’aula per garantire la pubblicità del processo, se pur virtuale. La pubblicità del processo è un prezzo inevitabile da pagare in epoca di corona virus. Sicurezza effettiva per tutti gli operatori del diritto: dipendenti, giudici, avvocati, imputati e parti offese; sicurezza che, in attesa dell’auspicato vaccino, significa:

adeguata disinfestazione delle aule dove si svolgono i processi (prima e dopo la celebrazione), e delle cancellerie che rappresentano il “cuore pulsante” dell’attività giudiziaria; Distanziamento sociale; le aule del nostro Tribunale penale consentono a tutti, giudici in primis, di poter celebrare i processi ad adeguata distanza, idem dicasi per tutte le parti processuali.

Indosseremo mascherine adeguate, guanti di lattice e ci distanzieremo gli uni con gli altri, come la scienza impone.

Volontà reale di riaffermare i principi costituzionali del giusto processo e del principio di innocenza tenendo presente che la Giustizia, assieme alla Salute, rappresenta un valore non negoziabile per tutti i cittadini, anche affrontando grossi sacrifici come li stanno affrontando tutti gli operatori sanitari.

In sintesi, non si può ridurre il processo penale ad una farsa o, al più, ad una pratica burocratica da evadere in tempi rapidissimi, in videoconferenza senza l’indispensabile approfondimento istruttorio e, soprattutto, abiurando a quel ruolo centrale dell’Avvocatura senza il quale nessuna Giustizia reale ci può essere davvero per il cittadino.