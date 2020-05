LECCE – “Io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”. Quella frase pronunciata, il 20 aprile, nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4 da Vittorio Feltri non è piaciuta a tanti. Un attacco pubblico. Davanti a milioni di telespettatori in un momento in cui l’Italia e gli italiani avrebbe avuto bisogno di un messaggio di compattezza anziché di polemiche, retaggi di discriminazioni che ancora faticano a sparire. Il direttore del giornale “Libero”, infatti, lanciò nell’occasione un affondo alla Regione Campania e al presidente De Luca che intendeva chiudere i confini regionali se le regioni del Nord avessero riaperto anzitempo. Da più parti si sollevò un polverone suscitando polemiche e indignazione.

Per giorni politici ed esponenti del mondo della cultura condannarono pubblicamente le dichiarazioni del direttore di origini bergamasche. Anche l’Ordine dei Giornalisti si attivò per valutare una denuncia per danno d’immagine. Non persero tempo, invece, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il senatore Sandro Ruotolo che agirono in sede civile e penale ravvisando gli estremi di una violazione della legge Mancino che punisce le manifestazioni di odio.

Anche nel Salento le frasi di Feltri non sono piaciute scatenando vibranti polemiche sui social. C’è chi ha voluto difendere millenni di storia passando alle vie di fatto. Come il maestro e regista teatrale Salvatore Solida che ha formalizzato una denuncia querela con l’avvocato Cosimo Castrignanò ipotizzando l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa, dalla discriminazione e dall’odio etnico. “Mi sono sentito offeso da quelle dichiarazioni”, spiega il regista salentino contattato telefonicamente dal Corriere Salentino che racconta la vicenda in esclusiva. “Nella mia vita ho girato il mondo con il mio lavoro e quando qualcuno mi diceva: “Giovane regista romano”, io puntualizzavo sempre le mie origini salentine, nato come sono per la precisione a Tuglie”. “Ho avuto allievi prestigiosi come Riccardo Cocciante e Fabio Testi e non può venire uno a dirmi che sono inferiore. In base a cosa?”. “Questo è razzismo, odio razziale e deve finire. Noi siamo la cultura d’Italia. Tutta la cultura italiana nasce dal Sud e dalla Magna Grecia”.

La vicenda è nota. Nel corso della trasmissione condotta da Mario Giordano, Feltri lanciò una sciabolata contro il Meridione: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del Coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è nutrita di odio e invidia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, io credo che i meridionali siano inferiori in molti casi”.

Odio razziale secondo il regista salentino sintomatico così come si legge nella denuncia-querela “di un atavico pregiudizio di buona parte dell’Italia settentrionale nei confronti dei cittadini meridionali”. Alla denuncia querela è stata allegata la trascrizione delle dichiarazioni del direttore Feltri come puntualmente riportato dall’edizione on line de “La Repubblica” il 22 aprile. Per competenza territoriale sarà la Procura di Milano a seguire gli sviluppi della vicenda.