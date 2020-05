SALENTO – In questo primo maggio ai tempi del nuovo coronavirus, giorno della festa del lavoro, torniamo a raccontarvi una “storia” che riguarda il lavoro.

Il diritto di lavorare in sicurezza degli operatori della sanità si garantisce con DPI adeguati (hanno fatto scalpore le foto delle tute corte o strappate dei lavoratori del Fazzi) e screening per chi è in prima linea: in questa pandemia, però, siamo stati molto deficitari. L’Ordine dei Medici insiste sulla necessità dei tamponi a tappeto periodici per salvaguardare i lavoratori ed evitare che gli asintomatici continuino a infettare pazienti nei luoghi di ricovero, ma viene ignorato. Le linee guida impongono gli esami solo sui sintomatici, anche se il presidente Donato De Giorgi insiste sulla necessità di aggiornarle. L’argomento tamponi ha appassionato anche noi giornalisti: dobbiamo tornare a ribadire la necessità di svolgere la professione giornalistica conoscendo i numeri nel dettaglio, al pari del diritto all’informazione di quattro milioni di pugliesi.

Una storia che i lettori del CorriereSalentino hanno già letto nelle scorse settimane, quando ci siamo chiesti: i cittadini hanno diritto di conoscere il trend del Covid-19 nella loro provincia e non soltanto a livello regionale e nazionale? Se è un diritto dei cittadini essere informati – ed è un diritto sacrosanto – perché ai giornalisti non vengono forniti i dati richiesti, ossia il numero dei tamponi eseguiti, ogni giorno, in ogni singola provincia pugliese? Oggi come allora (era il 13 aprile), il totale regionale continua ad essere noto, sbandierato nel quotidiano bollettino epidemiologico della Regione Puglia, ma i parziali provinciali dall’inizio della pandemia restano “top secret”. Quei pochi dati che abbiamo sui tamponi provinciali sono contenuti in qualche sporadico report riassuntivo, e qualche dato giornaliero “concesso” qua e là, però inutili alla nostra causa.

Ce lo siamo chiesti per settimane e lo abbiamo chiesto all’ufficio stampa della task-force regionale, ma l’unica risposta che abbiamo ricevuto – in modo arbitrario – è stata quella che il numero dei tamponi provinciali non è un “dato ostensibile e non interessante per l’opinione pubblica”.

Come se ai cittadini delle province di Lecce, Bari, Brindisi, Taranto, Foggia e della Bat non interessi (o non interessasse, visto tutto il tempo che è trascorso) sapere l’andamento del virus nel territorio in cui vivono. Virus che sta constringendo tutti a forti restrizioni e sacrifici di varia natura.

Davanti al diniego che abbiamo incredibilmente ricevuto per conoscere semplicemente gli addendi di una somma con risultato pubblico – e considerando che ciò, a nostro avviso, costituirebbe una grave violazione del diritto all’informazione dei cittadini (oltre che una violazione del nostro diritto di cronaca) – il 15 aprile scorso abbiamo anche interpellato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci, che si è offerto di fare da tramite per ottenere quei dati. Ma anche lui, come noi, ad oggi – dopo oltre due settimane dal suo interessamento – non ha ottenuto ciò che cercava e che cercavamo.

Perché volevamo (e vogliamo ancora oggi) quei dati? Semplicemente per fare un banale approfondimento giornalistico, per fornire ai nostri lettori più informazioni sul Covid-19 e sul suo andamento in provincia di Lecce. Il criterio che avremmo adottato sarebbe stato quello che utilizzano governo nazionale e regionale, per stabilire il trend del virus in Italia ed in Puglia. Né più e né meno. Dal momento che nessuna Istituzione o ente sanitario stava provvedendo a farlo, volevamo farlo noi per quanto riguarda il Salento: era nostro diritto, ma non ce lo hanno permesso. Ci è stato negato il nostro sacrosanto diritto di cronaca, così come ad 800mila leccesi – ed a 4 milioni di pugliesi – per tutto questo tempo è stato negato il diritto all’informazione. Perché? Ci piacerebbe saperlo.

Oggi primo maggio festeggiamo il lavoro ed il nostro è quello di informare, ammesso che ci venga concesso. C’è la necessità di raccontare ogni particolare di quello che è successo in questi mesi in cui 4 milioni di pugliesi sono stati rinchiusi nelle loro case per colpa di un invisibile nemico.