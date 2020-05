LECCE – Zero nuovi positivi al SARS-CoV-2 in tutta la provincia leccese: ormai la situazione è totalmente sotto controllo. Il picco non c’è mai stato e la situazione della Lombardia non si è mai verificata. “Non c’è stato un giorno in Puglia in cui posti dedicati al covid erano saturi”. In Rianimazione al DEA c’è solo un paziente. Il 90 per cento dei casi nella regione sono asintomatici: il SARS-CoV-2 ha circolato poco, soprattutto nel Salento, come spiegano gli esperti. Siamo stati chiusi in casa e i focolai che si sono accesi, si sono spenti rapidamente. La gente ora riprende a uscire per motivi legittimi e perché stare chiusi in casa non fa bene alle persone, ma bisogna fare attenzione. È difficile gestire la distanza fisica se in strada c’è tanta gente: ecco perché bisogna evitare il movimento dove ci sono già troppe persone. Cerchiamo un posto isolato e poco frequentato.



L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, all’interno diretta domenicale con il sindaco Carlo Salvemini, è tornato sulle polemiche, che sono diventate politiche, dei tamponi: “In Veneto sono stati fatti gli stessi tamponi che abbiamo fatto noi: lì un caso ha generato 20 tamponi, da noi 17 ogni caso. Abbiamo saputo gestire il fenomeno e circoscriverlo. Noi abbiamo la disponibilità di tanti tamponi oggi: ma li facciamo sul caso e sui contatti del paziente infettato, anche se asintomatici. Ora cercheremo di scovare eventuali circolazioni sommerse dei sintomi. Faremo tamponi a tutti quelli che entreranno in ospedale per un intervento programmato. In Puglia ci sono più 2500 tamponi al giorno, ma non vengono utilizzati senza criterio. Saranno fatti tamponi a tappeto per tutti gli operatori sanitari a rischio. Daremo un senso anche gli esami sierologici, per capire quanti hanno avuto a che fare con il virus. Secondo Lopalco, le risorse sanitarie devono essere utilizzate con razionalità e con una strategia: è per questo che non può essere fatta una campagna di tamponi collettiva. In altre parole, si sprecherebbero soldi. “Ancora non è chiaro se chi ha fatto la malattia sia veramente immune. Chi ha fatto il tampone ed è risultato negativo 10 maggio potrebbe essere positivo il 18 maggio”.

Insomma, il “tracciamento” (individuazione dei positivi risalendo alle relazioni tra chi è stato contagiato) va fatto secondo una strategia. La mascherina non protegge chi la indossa se l’interlocutore non ce l’ha, ricorda Lopalco: il rischio contagio diminuisce in maniera esponenziale se i soggetti che si ritrovano in un luogo indossano tutti la mascherina. Le protezioni indossate da tutti funzionano perché impediscono che esca la carica virale necessaria a infettare.

IL GIRO DI VITE PROMESSO DA SALVEMINI

In diretta Facebook il sindaco Carlo Salvemini annuncia la chiusura del cimitero e un nuovo metodo per gli ingressi che garantiscano sicurezza. Il primo cittadino e scoraggiato dai troppi assembramenti che gli sono stati segnalati e annuncia che farà tornare la polizia municipale in strada per controllare gli spostamenti. “Troppe passeggiate ingiustificate!”.

LA RIPARTENZA DEL LAVORO

Per salvare il turismo Lopalco ha spiegato che la Puglia si è mossa per tracciare le linee guida sulla sicurezza: il governo è in ritardo. “È una gara contro il tempo -spiega l’epidemiologo – Chi altro avrebbe mai pensato di prevenire l’influenza sulla spiaggia? Oggi lo dobbiamo fare!”. L’esperto spiega che la sicurezza costa e dovranno essere fatti investimenti molto importanti. Salvemini ricorda che insieme all’emergenza economica si sta verificando un’emergenza formativa ed educativa: inoltre i genitori-lavoratori non sanno a chi affidare i loro figli. “Noi abbiamo la certezza che il governo sta lavorando su questo-spiega Lopalco – La riapertura delle scuole è uno dei temi più controversi, ma per fortuna abbiamo tempo fino a settembre. Non stiamo mettendo forze regionali in campo per lavorare su questo, perché il governo ha già iniziato a lavorarci su. Stiamo cercando di scrivere delle linee guida per i genitori che vanno al lavoro, i loro figli potrebbero essere impegnati nelle masserie didattiche o in determinate attività all’aperto fatte in sicurezza”.

In chiusura di collegamento c’è stato un momento dedicato alle differenze tra virologi ed epidemiologi: “Gli epidemiologi studiano il rapporto tra virus e comunità” – spiega Salvemini. L’impressione che abbiamo avuto negli ultimi mesi è che non tutti gli scienziati parlino la stessa lingua, ma questo è dovuto al fatto che non ci sono evidenze, secondo il professore Lopalco, e che molti hanno dato delle opinioni non scientifiche, oltre al fatto che spesso i virologi hanno sconfinato nel settore dell’epidemiologia, che non è il loro campo.

Il noto epidemiologo ha spiegato come sono nati i protocolli di sicurezza pugliesi, ad esempio per quanto riguarda i parrucchieri: gli esperti sono andati sul posto, hanno fatto vedere come si deve lavorare e le pause che devono essere fatte dagli operatori quando si usano le mascherine tutto il giorno, perché non è facile indossare i DPI per 10 ore di seguito. Siamo pronti per ripartire e per il momento siamo solo stati sfiorati dal virus e rispetto al Nord: il mantra è mantenere alta la guardia.