ROMA – Un passo avanti e uno indietro: il balletto del centrodestra continua. L’accordo non c’è e lo ribadisce il leader della Lega: ”Non c’è niente di chiuso, lavoriamo con serenità per garantire l’unità della coalizione e il cambiamento. Non è una questione di nomi ma di squadra: vale per tutte le regioni interessate”. Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver visto tra gli altri Giorgia Meloni e Antonio Tajani ha deluso chi aspettava il sì definitivo a Raffaele Fitto. L’accordo dev’essere complessivo su Puglia e Campania, ma gli alleati non si muovono di un centimetro rispetto alle loro posizioni.

Giorgia Meloni non è disposta a cedere nulla in Puglia e nemmeno Tajani in Campania. Fratelli d’Italia, forti dei sondaggi e del vecchio accordo, sono determinati a portare avanti la candidatura a presidente della Regione Puglia di Raffaele Fitto. Il tiremmolla continua.