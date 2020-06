SALENTO – Ci ritroviamo nella fase 3 con una Lecce covid free e con le parole confortanti del professor Pierluigi Lopalco, che in mattinata ha dichiarato al telefono che i segnali sono buoni, anche se dal punto di vista virologico i ceppi che stanno circolando sono mutati pochissimo rispetto a quelli che circolavano a febbraio. Secondo l’epidemiologo, il virus non è cambiato: non ci sono mutazioni di rilievo. “Quello che sta cambiando è la circolazione: il virus circola a più bassa intensità, con cariche virali più basse. Per questo abbiamo meno malati”. Il monitoraggio però non si deve fermare: il contact tracing (operazione che consiste nel rintracciare gli asintomatici e chi ha avuto a che fare col virus) va intensificato. Ora che il turismo interno riparte c’è la prova più importante per la Puglia: arriveranno tante persone dalla Lombardia e sarà fondamentale rispettare le regole. Distanziamento mascherine e segnalazione sono le parole d’ordine.

È partito il modulo di segnalazione online per tutti coloro che vengono da fuori regione (bisogna scrivere dove si dorme, chi si vede e dove si va: in alternativa di può scaricare l’app “immuni”): non è necessaria la compilazione per chi si muove per motivi di lavoro, per salute o assoluta urgenza. Ma il sistema è già in tilt. Il Movimento cinque stelle è stato il primo a segnalare questo problema. Il sistema di auto segnalazione è importante per rintracciare in caso di contagio tutti i contatti e i movimenti fatti sul territorio, ma il sito è fuori uso. Cominciamo bene.